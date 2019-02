Les révélations de Céline Dion

02/02/2019

Trois ans après la perte de René Angelil,Céline Dion semble avoir remonté la pente. Au-delà de ses apparitions toute souriante dans des looks de plus en plus sophistiqués ou surprenant ses abonnés avec des publications décalées, la star s’est exprimée sur sa nouvelle vie.

“Depuis mon enfance, je bosse, je fais ce que j’aime. Mais maintenant, je bosse, je fais ce que j’aime, et je m’amuse aussi (...) René m’a donné les bagages pour le restant de mes jours. Et je fais du mieux que je peux pour élever mes enfants, pour créer mes passions, pour m’entourer de vrais gens que j’aime, et pour explorer la vie”, a-t-elle confié à BFMTV.

Il y a quelques jours, René-Charles fêtait ses 18 ans. À travers un message rempli d’amour adressé à lui, elle a eu une pensée pour son défunt mari.

“Tu es devenu un homme et je suis très fière de toi, de ce que tu es et de ce que tu deviens chaque jour (...) Je te souhaite de profiter pleinement du moment et de toutes les possibilités de la vie qui s’offrent à toi. La chance appartient à celui qui la prend. Tu es passionné, intelligent et doué, tu sauras prendre les bonnes décisions, j’en suis certaine (...)

Tu as un guide là-haut, poursuis l’artiste, ton père qui t’aidera à faire les bons choix. Et ici, il y a moi pour te tenir la main et toujours t’envelopper de mon amour inconditionnel”.