Les réseaux sociaux rassemblent plus de 60% de la population mondiale

28/07/2023

Près de cinq milliards de personnes (4,88 milliards) sont actives sur les réseaux sociaux, soit 60,6% de la population mondiale, selon la publication trimestrielle d'un rapport statistique sur l'état d'internet.



Ce niveau calculé par Kepios, un cabinet spécialiste des usages numériques, a progressé de 3,7% en un an, précise ce rapport édité par l'agence We are social et l'entreprise Meltwater.

Dans le même temps, l'augmentation de la population mondiale sur un an est restée inférieure à 1%.



Le nombre de socionautes se rapproche ainsi de celui des internautes, qui représentent au moins 64,5% de la population mondiale (5,19 milliards), mais la croissance a fortement ralenti depuis la pandémie de Covid-19.



Plus de la moitié (53,6%) des utilisateurs mondiaux sont des hommes, note aussi le rapport, qui reconnaît toutefois une certaine imprécision due notamment aux comptes automatisés ou aux personnes inscrites sous différentes identités.



Certaines régions du monde sont encore en fort retrait: une personne sur 11 seulement utilise les réseaux sociaux en Afrique centrale et de l'est. Et en Inde, désormais le pays le plus peuplé, moins d'un tiers des habitants sont inscrits sur les plateformes sociales.



Le temps passé sur les réseaux sociaux a pour sa part augmenté de deux minutes par jour pour atteindre une durée quotidienne de 2 heures et 26 minutes, avec de grandes disparités: 3h49 au Brésil, moins d'une heure au Japon et 1h46 en France.



Les utilisateurs de réseaux sociaux fréquentent en moyenne plus de 7 plateformes. Le groupe américain Meta apparaît tout de même 3 fois parmi les applications favorites, avec Whatsapp, Instagram et Facebook.

Suivent trois applications chinoises (Wechat, TikTok et sa déclinaison locale Douyin), puis enfin Twitter, Messenger et Telegram.