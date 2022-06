Les représentants de la Chabiba ont systématiquement et brillamment mis en avant la cause de l’intégrité territoriale du Maroc

07/06/2022

Participation remarquée de la Jeunesse socialiste au conseil mondial de l’IUSY

Ci-dessous un communiqué sur la participation de la Jeunesse socialiste au conseil mondial de l’Union internationale des jeunes socialistes (IUSY) qui s’est tenu à Tirana (Albanie) du 2 au 5 juin 2022, sous le slogan “L'Agenda 2030 et les défis de la jeunesse”.



“En tant qu'organisations de jeunes socialistes, social-démocrates et syndicales, nous avons abordé les questions qui touchent à notre génération aujourd'hui, mais également qui impacteront les générations futures, réaffirmant ainsi notre agenda pour un monde plus égalitaire et plus juste. En tant que Jeunesse socialiste, nous avons réussi à fédérer autour de notre projet de résolution relatif à "La violence contre les femmes en Afrique et au Moyen-Orient". Ce projet de résolution, préparé et présenté par la camarade Hind Ksiouer (via visio-conférence), a été approuvé à l'unanimité par des organisations membres participantes, soit 82 voix et ce malgré les tentatives de certaines délégations mobilisées par la jeunesse du Polisario de dévier les débats et de semer le doute sur les motivations du projet de résolution de la Chabiba ittihadia. En effet, des difficultés et des résistances, nous en avons vu de toutes les couleurs. Principalement un retard inexplicable dans la délivrance des visas albanais avec notamment des erreurs sur les dates de certains visas, ce qui les rendait de facto invalides. En plus de ces problèmes «logistiques», nous nous retrouvions face à des délégations remontées à bloc par la propagande du Front Polisario et de sa marraine l’Algérie. C’est notamment le cas des délégations suédoises, autrichiennes et sud-africaines, dont certains membres refusaient même de parler à notre représentante sur place dans une attitude contraire à l’esprit même de l’IUSY et de son rôle supposé de rapprochement des points de vue et de promotion de la démocratie. Probablement que ces jeunes savaient pertinemment que leur argumentaire ne tient pas. Dans ce contexte, les représentants de la Jeunesse socialiste ont systématiquement plaidé la cause de l’intégrité territoriale du Maroc. Ainsi et malgré des difficultés rencontrées pour le déplacement à Tirana, notre camarade Gajmoula Boussif a réussi à faire le déplacement pour les dernières 48 heures du conseil, ce qui nous a permis de prendre la parole en présentiel pour, d’une part, exposer notre vision des choses et, d’autre part, présenter la réalité de la situation des Sahraouis au Maroc qui se distinguent nettement à tous les points de vue de celles des Sahraouis séquestrés à Tindouf. Globalement nous avons noté une progression significative dans la position des délégations des Jeunesses socialistes. Certes, certaines délégations continuent à se laisser berner par les mensonges de la Jeunesse du Front Polisario. Cependant, leurs soutiens se sont réduits significativement en comparaison avec les anciens conseils de l’IUSY. En effet, ils ont mobilisé moins de la moitié des délégations, la Jeunesse socialiste ayant réussi à convaincre 24 délégations de voter contre le projet de résolution du Polisario et 16 délégations à s’abstenir au moins (exemple de la Jeunesse socialiste espagnole). Ceci confirme la dissipation de l’effet des mensonges répandus par les jeunes du Front Polisario au sein de cette organisation socialiste internationale, qui est la plus grande organisation de jeunesse progressiste dans le monde. En outre, cela confirme la formation d'un nouveau réseau de relations de la Jeunesse socialiste qui lui permettra à l'avenir de jouer des rôles plus importants parmi les organisations internationales.”