Les régimes de retraite de base continuent d’enregistrer des déséquilibres structurels en 2024

07/08/2025

Les régimes de retraite de base continuent d’enregistrer des déséquilibres structurels en 2024, ressort-il du rapport annuel sur la stabilité financière.



"Malgré l’amélioration temporaire de certains indicateurs financiers à la suite de l’application de la première tranche des augmentations salariales issues du dialogue social du 29 avril 2024, les régimes de retraite de base continuent d’enregistrer des déséquilibres structurels", souligne le rapport publié par Bank Al-Maghrib (BAM), l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale (ACAPS) et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Pour les régimes du secteur public (CMR-RPC et RCAR-RG), la revalorisation des salaires a permis d’améliorer les cotisations ce qui a atténué partiellement les déficits, relève la même source, notant que la viabilité à long terme de ces régimes n’a pas connu d’amélioration significative, rapporte la MAP.



Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la branche long terme maintient un solde global positif, porté par une dynamique démographique favorable du secteur privé.

Toutefois, la sous-tarification des droits au sein de ce régime et l’assouplissement des conditions d’accès à la pension ou de restitution des cotisations fragilisent ses équilibres à long terme.



Dans ce contexte, il devient de plus en plus indispensable de procéder à la réforme du secteur, recommande le rapport, estimant qu’une tarification équilibrée des régimes devrait être instaurée au terme de cette réforme permettant de résorber une grande partie des engagements non couverts des régimes et d’assurer leur soutenabilité à long terme.

Et de rappeler que les orientations stratégiques de cette réforme systémique ont été arrêtées par l’accord du dialogue social précité.