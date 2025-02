Les recommandations de la Cour des comptes, une base importante pour améliorer la gestion de la chose publique

11/02/2025

Les recommandations du rapport de la Cour des comptes pour la période 2023-2024 offrent une base importante pour améliorer la gestion de la chose publique, instaurer la bonne gouvernance et renforcer la confiance des citoyens dans les institutions, ont souligné lundi des parlementaires à la Chambre des conseillers.



Lors d’une séance plénière consacrée à la discussion dudit rapport, les parlementaires, toutes tendances politiques, professionnelles et syndicales confondues, ont appelé à l’application et à la mise en œuvre rigoureuse de ces recommandations afin de pallier les lacunes identifiées dans divers chantiers et programmes sectoriels.



À cet égard, les conseillers ont exprimé leur satisfaction quant à "l’évolution positive" de la qualité des services rendus par les collectivités territoriales, notant que "la contribution de ces acteurs n’a pas encore atteint le niveau fixé par les lois organiques, ce qui limite l'utilisation effective de leurs compétences propres", comme l'a signalé la Cour des comptes.



Ils ont également appelé à la collaboration entre le gouvernement et les collectivités territoriales, notamment à travers le ministère de l’Économie et des Finances, pour assister la gestion technique de la collecte, soulignant l’importance de poursuivre la réforme du cadre légal relatif aux taxes locales, conformément aux dispositions et objectifs de la loi-cadre sur la réforme fiscale.



Les conseillers ont aussi considéré que la Charte nationale de la déconcentration administrative est essentielle pour le succès du chantier de la régionalisation avancée, en assurant l’efficacité et la cohérence entre les actions des différentes régions et services déconcentrés des départements gouvernementaux, mettant en avant "l’importance de la régionalisation avancée dans le renforcement de la construction de l’État démocratique et la réalisation de la justice spatiale et sociale".



Concernant le système de protection sociale, les parlementaires ont exhorté le gouvernement à prendre en compte les observations de la Cour des comptes, qui a loué le processus de sa mise en œuvre, particulièrement sur les plans légal et financier, pointant en revanche la nécessité de développer un système de ciblage et de contrôle des catégories prises en charge par État, ainsi que de renforcer la mobilisation et la diversification des sources de financement durable.



Par ailleurs, ils ont souligné l'impératif de promouvoir et de qualifier les institutions de soins de santé publique, d'assurer le suivi des effets du soutien sur les groupes ciblées et d’améliorer la coordination entre les politiques publiques dans le domaine social.



Les conseillers ont, de même, loué les recommandations de la Cour visant à promouvoir davantage les investissements, notamment à travers l’adoption du cadre contractuel national pour l'investissement qui permet d’améliorer l'aspect stratégique et de formaliser les engagements des parties concernées, y compris les secteurs privé et bancaire.



En outre, ils ont mis en exergue l’importance d’améliorer le climat des affaires en simplifiant les procédures et les formalités administratives, pour favoriser les investissements et attirer davantage de capitaux locaux et étrangers, appelant à augmenter les investissements dans la production d’énergies renouvelables, conformément aux observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes à cet égard.



Dans ce sillage, les conseillers ont appelé à renforcer la production nationale d’électricité et à diversifier les sources d’énergie en augmentant la part des énergies renouvelables, nucléaires et de biomasse, et en encourageant l’investissement dans l’exploration du gaz et du pétrole, tout en augmentant la capacité du système de stockage et en veillant à assurer la bonne gouvernance au sein du secteur et à respecter les règles de libre concurrence sur le marché national.



Le Premier Président de la Cour des Comptes, Zineb El Adaoui, a présenté, le 15 janvier dernier lors d’une séance plénière conjointe des deux chambres du Parlement, un exposé sur l'action de la Cour pour la période 2023-2024, mettant l'accent sur certaines conclusions issues des activités les plus importantes de l'institution, qui se rapportent aux défis de la gestion de la chose publique et à la concrétisation du principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.