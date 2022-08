Les recettes voyages en nette progression au premier semestre

06/08/2022

Les recettes voyages ont progressé à plus de 27,29 milliards de dirhams (MMDH) au 1er semestre 2022, contre 8,91 MMDH, une année plus tôt, selon l'Office des changes.



Par rapport à la même période de l’année 2020, ces recettes ont enregistré une hausse de 29,6%, a précisé l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juin, notant qu'en revanche, ces recettes ont accusé une baisse de 18,6% par rapport à fin juin 2019. Les dépenses, quant à elles, se sont situées à 7,178 MMDH. Ce niveau demeure inférieur à ceux enregistrés en 2018 (8,852 MMDH) et en 2019 (9,441 MMDH), années avant la crise du Covid-19.



A fin juin 2022, la balance des échanges de services a affiché un excédent en hausse de 78,7% en atteignant +39,63 MMDH contre +22,181 MMDH. Cet accroissement fait suite à une hausse des exportations (86,73 MMDH contre 58,164 MMDH, soit +49,1%) plus importante que celle des importations (+30,9%), explique l'Office. Ainsi, le solde excédentaire des voyages s'est établi à +20,12 MMDH à fin juin 2022, contre seulement +4,83 MMDH une année auparavant.