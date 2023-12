Les recettes touristiques en hausse de 20,7% à fin octobre 2023

29/12/2023

Les recettes touristiques ont clôturé les dix premiers mois de 2023 sur un niveau record de près de 88,5 milliards de dirhams (MMDH), en accroissement de 20,7% en variation annuelle, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Comparativement à fin octobre 2019, elles se sont appréciées de 32%, après une amélioration de 9,3% l'année dernière, précise la DEPF qui vient de publier sa note de conjoncture de décembre 2023.

Pour le seul mois d’octobre 2023, ces recettes se sont raffermies de 22,1% par rapport à leur niveau pré-crise, ajoute la même source.



Le nombre des arrivées au Maroc a atteint un nouveau record à fin novembre 2023. Avec 13,2 millions d’arrivées, le secteur du tourisme dépasse le record enregistré au terme de l’année 2019, qui était de 12,9 millions d’arrivées, rappelle la Direction.



Le nombre des arrivées à la destination "Maroc" a atteint, à fin octobre 2023, un record de 12,3 millions de touristes, après avoir enregistré un flux de 8,8 millions un an auparavant, rappelle la Direction, ajoutant que le volume de ces arrivées s’est consolidé, en glissement annuel, de 39%, rapporte la MAP.



Comparé à son niveau à fin novembre 2022, il s’est accru de 36% et ce, en dépit du séisme d’Al Haouz survenu en septembre dernier, note la même source, expliquant cette performance par la bonne tenue des arrivées des touristes étrangers (+46%) et de celles des MRE (+26%).



Concernant les nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés, il s’est accru, en glissement annuel, de 42% à fin octobre 2023, soutenu par le renforcement de celui des non-résidents (+67%) et de celui des résidents (+9%).



Cette performance a bénéficié à l’ensemble des principales destinations du Maroc, notamment Marrakech (+61%), Agadir (+31%), Casablanca (+38%), Tanger (+24%), Fès (+38%) et Rabat (+30%).



Ces évolutions se sont traduites par un taux de récupération des nuitées par rapport à leur niveau d’avant-crise de 101,4% à fin octobre 2023, après 71,4% il y a une année.

Pour le seul mois d’octobre 2023, les nuitées se sont consolidées de 15%, en variation annuelle, et de 4,6%, comparativement au mois d’octobre 2019.