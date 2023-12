Les recettes touristiques dépassent le niveau d’avant-Covid

En accroissement de 32% comparativement à fin octobre 2019, selon la DEPF

29/12/2023

Le nombre des arrivées au-dessus du niveau enregistré à fin décembre 2019

Le secteur touristique a repris du poil de la bête après trois années de crise causée par la pandémie mondiale de Covid-19 durant laquelle il a été fortement touché.Les données publiées ces derniers mois laissent penser qu’il a retrouvé des couleurs, dépassant même dans certains compartiments les niveaux enregistrés à fin décembre 2019.A commencer par les recettes touristiques qui ont atteint 88,5 milliards de dirhams au terme des dix premiers mois de 2023, correspondant à un accroissement de 20,7% en glissement annuel.En effet, « comparativement à fin octobre 2019, elles se sont appréciées de 32%, après une amélioration de 9,3% l’année dernière », a indiqué la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.Il est à préciser que, pour le seul mois d’octobre 2023, ces recettes se sont raffermies de 22,1% par rapport à leur niveau pré-crise, comme l’a expliqué la DEPF dans sa note de conjoncture de décembre 2023 (N°322).Les données recueillies font état aussi d’un accroissement du nombre des arrivées au Maroc qui a atteint un nouveau record au terme des onze premiers mois de 2023.« Avec 13,2 millions d’arrivées, le secteur du tourisme dépasse le record enregistré au terme de l’année 2019, qui était de 12,9 millions d’arrivées », a fait savoir la DEPF notant qu’il s’est accru de 36% comparativement à son niveau à fin novembre 2022.«Cette performance revient à la bonne tenue des arrivées des touristes étrangers (+46%) et de celles des MRE (+26%)», selon les explications de la DEPF rappelant que cette évolution s’est faite en dépit du séisme d’Al Haouz survenu en septembre dernier.Soutenu par le renforcement de celui des non-résidents (+67%) et de celui des résidents (+9%), le volume des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés a également connu une amélioration, les chiffres suggérant qu’il s’est accru de 42% à fin octobre 2023, en glissement annuel.La performance enregistrée dans ce segment « a bénéficié à l’ensemble des principales destinations du Maroc, notamment, Marrakech (+61%), Agadir (+31%), Casablanca (+38%), Tanger (+24%), Fès (+38%) et Rabat (+30%) », souligne la note de conjoncture ajoutant que ces évolutions se sont traduites par un taux de récupération des nuitées par rapport à leur niveau d’avant crise de 101,4% à fin octobre 2023, après 71,4% il y a une année.Pour le seul mois d’octobre 2023, la même source affirme que les nuitées se sont consolidées de 15%, en variation annuelle, et de 4,6%, comparativement au mois d’octobre 2019.Il est important de rappeler que des accords ont été signés pour la création de nouveaux trajets aériens et que ces nouvelles lignes seraient de nature à augmenter la fréquence touristique au Maroc et le tourisme interne.Il se trouve que le trafic aérien a signé, au titre de l’année 2023, une remarquable remontée à la faveur des initiatives prises pour relancer justement ce secteur et faire du Maroc une destination touristique incontournable.En effet, selon les récentes données de l'Office national des aéroports (ONDA), 24.737.734 passagers ont été accueillis dans les aéroports du Maroc, durant les onze premiers mois de 2023, soit des taux de croissance de 7% par rapport à la même période de 2019, et de 34% par rapport à 2022, rapporte la MAP.Mieux, les prévisions de clôture pour l’année 2023 affichent un trafic de 27 millions de passagers, correspondant à une hausse de 29% par rapport à 2022 et de 8% par rapport à 2019. Quant aux chiffres d’affaires, ils devraient se situer autour de 4,6 MMDH, soit une hausse de 20% en glissement annuel.