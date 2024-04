Les recettes douanières en légère progression à fin mars 2024

Les droits de douane ont atteint 3,80 MMDH contre 3,55 MMDH un an auparavant, selon la TGR

15/04/2024

Les recettes douanières nettes se sont établies à plus de 20,68 milliards de dirhams (MMDH) au titre des trois premiers mois de l’année 2024, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).



Les données publiées récemment par l’organisme public montrent qu’elles ont progressé de 1,8%, correspondant à +374 MDH, comparé à la même période de l’année écoulée, grâce notamment aux droits de douane, à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et à la taxe intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques.



Dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques, la Trésorerie générale précise que la hausse des recettes douanières nettes tient compte des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 28 MDH à fin mars 2024 contre 18 MDH un an auparavant.



Les chiffres recueillis suggèrent ainsi que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin mars 2024 ont atteint 3,80 MMDH contre 3,55 MMDH un an auparavant. Ce qui représente une amélioration de 7% équivalant à +248 MDH.



Pour leur part, les recettes nettes provenant de la TVA à l'importation se sont établies à 12,78 MMDH à fin mars 2024 au lieu de 12,86 MMDH à fin mars 2023. Elles ont ainsi accusé une baisse de 0,6% correspondant à -72 MDH, a fait savoir la Trésorerie générale indiquant que la TVA sur les produits énergétiques a enregistré une baisse de 17,3% soit -484 MDH et celle sur les autres produits une augmentation de 4,1% (+412 MDH) durant la même période.



Quant aux recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, la TGR annonce qu’elles «ont atteint 4,09 MMDH contre 3,89 MMDH, en hausse de 5,1% par rapport à leur niveau de fin mars 2023 ou +198 MDH». Et de préciser qu’elles tiennent compte des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 22 MDH à fin mars 2024 contre 9 MDH un an auparavant.



Dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances publiques, il est en outre indiqué que « les recettes brutes de la TIC sur les produits énergétiques ont été de 4,11 MMDH contre 3,90 MMDH, en augmentation de 5,4% par rapport à leur niveau de fin mars 2023 ou +211 MDH ».

Globalement, les recettes fiscales brutes ont été de 84,2 MMDH contre 77 MMDH à fin mars 2023, en augmentation de 9,3% ou +7,2 MMDH, suite à l’évolution de la hausse des recettes douanières de 1,9% et de la fiscalité domestique de 13,8%.



En s’établissant à 94,9 MMDH contre 84,9 MMDH à fin mars 2023, les recettes ordinaires brutes (compte non tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux) ont bondi de 11,7% (+10 MMDH), en raison de l’augmentation des impôts directs de 11,7%, des droits de douane de 6,9%, des impôts indirects de 6,6%, des droits d’enregistrement et de timbre de 9,1% et des recettes non fiscales de 35,2%, a expliqué l’institution.



Alain Bouithy