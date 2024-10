Les récentes précipitations promettent un bon démarrage de la campagne agricole

La situation hydrologique s'est améliorée au niveau de 6 bassins versants du Royaume

20/10/2024

Les récentes pluies qu'a connues le Royaume ont mis du baume aux cœurs des agriculteurs. Ces précipitations, d'une intensité exceptionnelle, ont rempli les barrages, rafraîchi la terre et ravivé les espoirs en une campagne agricole fructueuse. La pluviométrie enregistrée dans la région du Sud-Est du Royaume durant le mois de septembre est la promesse d’un bon démarrage de la campagne agricole 2024-2025, selon une source du ministère de l’Équipement et de l’Eau.



"Les précipitations exceptionnelles qu’a connues le Royaume vont permettre de maintenir la desserte en eau potable des régions concernées sur des horizons de saturation prolongés, d’alléger la pression sur les eaux souterraines et de contribuer au bon démarrage de la campagne agricole 2024-2025", indique la même source.



Ces précipitations, qui dépassent largement les normales enregistrées durant la même période d’une année moyenne, ont contribué à l’amélioration de la situation hydrique de plusieurs barrages par des apports estimés à 680 millions de m3 à la date du 11 octobre 2024, explique-t-on. Ainsi, la situation hydrologique s'est améliorée au niveau de 6 bassins versants du Royaume, sachant qu’au niveau des bassins de Draa-Oued Noun et Guir-Ziz-Rheris, le cumul pluviométrique maximal a atteint 127 mm au niveau du barrage d’Agdez dans le bassin de Draa.



La pluie moyenne enregistrée dans les Haut, Moyen et Bas Draa a atteint respectivement 66 mm, 106 mm et 63 mm, tandis que la pluie moyenne enregistrée dans les bassins de Guir, Ziz, Rhéris et Maïder a été respectivement de 99 mm, 67 mm, 72 mm et 105 mm.



S’agissant du taux de remplissage des barrages, le ministère souligne qu’au niveau du bassin versant de Draa-Oued Noun, le barrage Mansour Dahbi (province d’Ouarzazate) a enregistré des apports d’eau intéressants s’élevant à 135 millions de m3, ce qui a permis, durant la période du 22 août au 11 octobre 2024, d’augmenter le taux de remplissage au niveau du bassin de 12% à 42,21%.



Les barrages du bassin hydraulique de Guir–Ziz–Rhéris ont également bénéficié d’apports d’eau estimés à 136 millions de m3, ce qui a permis d’augmenter le taux de remplissage au niveau du bassin de 24,4% à 40,8% durant la même période.



Le bassin hydraulique d’Oum Er-Rbia, où se trouve notamment le barrage Bin El Ouidane, a aussi reçu plus de 56 millions de m3, alors que plus de 236 millions de m3 ont été enregistrés au niveau des barrages du bassin de Moulouya, et les bassins de Souss-Massa et de Sebou ont respectivement reçu 42 millions de m3 et 28 millions de m3.



Au niveau national, le taux de remplissage total des barrages a atteint 28,48% au 11 octobre, contre 25,31% enregistrés au même jour de l’année dernière, fait observer la même source, ajoutant que ces pluies ont aussi contribué à la recharge des nappes phréatiques de ces régions.



Dans une intervention à la Chambre des représentants en début de semaine, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a indiqué que les précipitations ayant touché les régions du Sud-Est ont dépassé parfois, lors d’une journée, la moyenne annuelle des précipitations enregistrée dans ces zones.



Il a également souligné que ces pluies ont provoqué des débits record, dépassant les crues qui surviennent une fois tous les mille ans, atteignant 3.238 mètres cubes par seconde à Tazarine, 2.900 mètres cubes dans le bassin de Kir à Figuig et 1.943 mètres cubes dans le bassin du Bas Draa dans la province de Tata à Foum Zguid.



Par Issam EL GRENI (MAP)