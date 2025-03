Les provinces du Sud du Royaume vivent de profondes mutations en matière de développement

Conférence sur le thème “Question du Sahara marocain : de la phase de gestion à celle du changement”

14/03/2025

Les provinces du Sud du Royaume vivent de profondes mutations en matière de développement, comme en témoignent les réalisations remarquables dans les domaines économique, social et culturel, ont affirmé les participants à une conférence sur le thème "Question du Sahara marocain : de la phase de gestion à celle du changement", organisée jeudi à Rabat par le Forum Sahara pour le dialogue et cultures.



Les intervenants à cette rencontre, marquée par la participation de plusieurs responsables et ambassadeurs africains accrédités à Rabat, d'acteurs associatifs et de chercheurs, ont souligné que les provinces du Sud sont devenues un modèle de développement distingué aux niveaux national et continental.



S'exprimant à cette occasion, le président du Forum Sahara pour le dialogue et cultures, Salahi Assouwaidi, a mis l'accent sur les efforts menés par les différents départements gouvernementaux, les institutions constitutionnelles et les instances élues, qui œuvrent inlassablement à promouvoir le développement durable dans les provinces du Sud et à consacrer le principe de la bonne gouvernance, de la transparence et de la participation citoyenne.



La question du Sahara marocain, a-t-il rappelé, a connu plusieurs phases, de la période de l'occupation espagnole à celle de la récupération des provinces du Sud dans le cadre de la glorieuse Marche Verte, avant de parvenir à la phase de gestion actuelle marquée par la promotion du développement socioéconomique et des infrastructures.



Compte tenu des développements aux niveaux régional et international, a-t-il relevé, tout le monde est appelé à passer de la phase de gestion à celle du changement sur fond de renforcement des acquis nationaux, la consolidation de l'intégrité territoriale et la promotion de la participation effective de la société civile dans le plaidoyer en faveur de la question du Sahara marocain à tous les niveaux.



Et de noter que la société civile, à travers toutes ses composantes, joue un rôle primordial en matière de consolidation de l'identité nationale, de promotion des valeurs de citoyenneté et de défense de l'intégrité territoriale.



Pour sa part, le secrétaire général par intérim du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable - Département de la Transition énergétique, Mohamed Ouhmed, a relevé que les provinces du Sud vivent des transformations majeures, en ce sens qu'elles sont passées, grâce à la Vision Royale éclairée, à l'étape de décollage économique, ce qui a abouti à d'importantes réalisations dans de nombreux domaines.



Ainsi, les provinces du Sud vivent au rythme de la mise en œuvre de plusieurs projets d'envergure en matière de transition énergétique, notamment à travers l'investissement dans les énergies renouvelables, qui constituent un choix stratégique pour le développement durable et le renforcement de la position du Royaume en tant que référence dans le domaine des énergies propres, a-t-il dit.



M. Ouhamed a, dans ce sens, cité les projets dont les provinces du Sud ont bénéficié visant à améliorer la flexibilité du système électrique pour accompagner la pleine intégration des énergies renouvelables et renforcer les investissements dans le réseau électrique.



Initiés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’hydrogène vert, ces projets ambitionnent de donner une forte impulsion aux investissements dans le domaine des énergies renouvelables et de développer les infrastructures pour accompagner ce chantier, a-t-il dit.



De son côté, Youssef Souibrate, du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, a indiqué que les provinces du Sud connaissent une dynamique socioéconomique soutenue, notant que les projets et les initiatives structurelles lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sont à même de promouvoir la place de ces régions en tant que pôle international capable d’améliorer la vie des populations et de créer davantage d’opportunités d’emploi.



Le bilan du ministère, a-t-il poursuivi, fait ressortir une forte dynamique sur tous les plans, affirmant que le ministère veille à mettre en œuvre l’ensemble des chantiers programmés afin de garantir aux élèves un enseignement durable.



L’offre éducative a été élargie à tous les niveaux scolaires, ce qui a contribué à l’amélioration des indicateurs relatifs à l’accès à l’école et à sa qualité, a relevé M. Souibrate, rappelant les manifestations nationales abritées par les provinces du Sud, dont le Festival national de la poésie des élèves, qui se tient dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.



Pour sa part, le directeur de l'Institut national de statistique et d'économie appliquée, Mohamed Jawad Kacimi, a affirmé que les réalisations importantes accomplies dans les provinces du Sud du Royaume ont porté sur tous les domaines, dans le cadre d’un modèle de développement spécifique à cette région. Il a, à cet égard, salué le rôle des organisations de la société civile en matière de plaidoyer en faveur de la Cause nationale.



Lors de cette rencontre, un hommage posthume a été rendu à plusieurs acteurs de la société civile qui ont œuvré pour la défense de la Cause nationale. Il s’agit de Khalid Rguibi, président de l'Association marocaine de soutien médical de Laâyoune, Aziza Yahdih Omar, présidente de la Ligue de l'écrivaine maghrébine, Mrabih Rabou Malainine, président de la Fondation Mrabih Rabou pour la promotion du patrimoine et l’échange culturel, Mbarka Zerouali, présidente de l'Association d'appui aux personnes handicapées à Laâyoune et Mohamed Salem Cherkaoui, président de l'Organisation de la paix, de la tolérance, de la démocratie et des droits de l'Homme de Laâyoune.



Au programme de cet événement, organisé à l’occasion de la Journée nationale de la société civile (13 mars) et en perspective du 50ème anniversaire de la Marche Verte, figuraient des exposés sur les réalisations de développement des provinces du Sud, notamment dans les domaines de l’équipement, de l’eau, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l’innovation, de la santé, de la protection sociale, de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, outre des exposés du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, du Haut-Commissariat au plan et du Forum Sahara pour le dialogue et cultures.