Les programmes d'échange d’étudiants, un levier pour impulser la coopération maroco-britannique

08/01/2020

Les programmes d'échange d’étudiants sont un levier pour renforcer davantage la coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni et favoriser l'émergence de futurs leaders, a affirmé lundi à Rabat, l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Thomas Reilly.

Lors d’une réception en l’honneur des six Marocains ayant bénéficié des prestigieuses bourses «Chevening» au titre de l’année universitaire 2018-2019, M. Reilly a mis en avant l’apport très significatif des programmes d’échange internationaux d'étudiants en ce sens qu'ils contribuent à l’ouverture d’esprit des bénéficiaires et au développement de leurs compétences intellectuelles. Ces échanges, a-t-il dit, font découvrir aux jeunes étudiants de nouvelles cultures et traditions tout comme ils leur permettent d'acquérir des savoirs et leur ouvrent de nouveaux horizons, une dynamique tant enrichissante sur le plan des études et des perspectives professionnelles avec ce qui en découle en termes d'ouverture sur le monde.

"Les étudiants marocains profitent, à travers le programme « Chevening », de l’expérience britannique en développant des compétences, des capacités et des potentiels supplémentaires", a relevé l'ambassadeur, ajoutant qu'à leur retour au pays d'origine, les bénéficiaires peuvent ainsi partager leurs connaissances acquises. Par le biais de cette initiative, a-t-il fait observer, "nous souhaitons œuvrer pour l'émergence de leaders" sachant que chaque étudiant doit exceller dans son domaine d’étude.

M. Rilley a d'autre part expliqué que le programme mondial de bourses «Chevening» est accessible aux étudiants toutes branches d’études confondues, telles que les sciences, les langues, l’industrie, les relations internationales ou encore les médias et la communication.

Financées par le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth et d'organisations partenaires, les bourses d'étude «Chevening» font partie du programme mondial de bourses du gouvernement britannique.

Ces bourses sont devenues un programme international regroupant des bénéficiaires de 137 pays à travers le monde, leur offrant un soutien financier complet pour qu’ils puissent étudier pour un master d’une année dans une université britannique tout en ayant accès à un large éventail d’expériences académiques, professionnelles et culturelles.

Au total, la communauté des anciens étudiants «Chevening» compte aujourd’hui quelque 50.000 membres à l'échelle planétaire.