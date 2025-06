Les professionnels marocains et mauritaniens de la pêche s’engagent pour une gestion durable des stocks partagés de petits pélagiques

04/06/2025

La Confédération marocaine des armateurs industriels de la pêche pélagique (COMAIP) et la Fédération nationale de la pêche (FNP) de Mauritanie ont réaffirmé, lundi à Dakhla, leur engagement commun en faveur d’une gestion durable et concertée des stocks partagés de petits pélagiques.



Organisée sous le thème "Agir ensemble pour demain : l’engagement professionnel pour une gestion durable", cette rencontre de deux jours durant s’inscrit dans la continuité de la Déclaration d’intention signée à Agadir en février dernier et vient renforcer l’Accord de coopération en matière de pêche entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie.



Ainsi, les débats ont mis en lumière l’importance stratégique de ces ressources halieutiques pour la sécurité alimentaire, le développement socio-économique et l’équilibre écologique des deux pays et de la région.



Réaffirmant leur volonté de concrétiser les objectifs fixés par l’accord bilatéral, les deux organisations professionnelles ont souligné la nécessité d’une gestion écosystémique, fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles et conforme aux recommandations internationales, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, rapporte la MAP.



S’exprimant à cette occasion, le président de la FNP de Mauritanie, Yahefdhou Elbechir, a souligné que le secteur de la pêche revêt une importance stratégique indéniable pour les économies des deux pays.



Cette rencontre, a-t-il poursuivi, vise à poser ensemble les fondements d’une coopération solide, notant que son pays compte fortement sur l’expertise et les compétences du Maroc en la matière, en faveur d’une réussite partagée.



Pour sa part, le président de la COMAIP, Mohamed Lamine Hormatallah, a indiqué dans une déclaration à la presse que cette rencontre revêt une importance majeure, en ce sens qu’elle vise à renforcer la coopération autour d’enjeux communs, insistant sur la nécessité de coordonner les efforts entre les différents acteurs des deux pays pour assurer la pérennité des ressources au bénéfice des générations futures.



De son côté, le secrétaire général de la FNP, Mohamed Mahmoud Sadegh, a mis en exergue l’importance de cette rencontre de concertation entre les professionnels de la pêche des deux pays, susceptible de mener une réflexion sur des politiques de pêche rationnelle.



Dans la même lignée, l’expert senior en gouvernance et économie bleue, Amadou Tall, a relevé que cette initiative s’inscrit dans la continuité d’une coopération institutionnelle exemplaire entre les deux pays, qui inspire aujourd’hui les professionnels à construire un partenariat solide conformément aux normes internationales.



De son côté, le vice-président de la COMAIP, Mohammed Zebdi, a estimé que cette rencontre constitue un signal d’alerte sur les défis environnementaux, climatiques et humains que traverse le secteur de la pêche maritime, appelant à une prise de conscience collective.



Face aux pressions exercées sur les écosystèmes halieutiques, les deux parties ont mis en lumière l’urgence de renforcer les mécanismes de contrôle et de traçabilité, tout en soulignant le potentiel d’une coopération accrue entre les deux organisations pour influencer les politiques de gestion, promouvoir des pratiques durables et compléter les efforts gouvernementaux.



A cet effet, la COMAIP et la FNP ont annoncé la création d’un Comité conjoint chargé de faciliter l’échange d’informations scientifiques, techniques et économiques, de proposer des mesures de gestion harmonisées et de promouvoir les pratiques de pêche responsable.