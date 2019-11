Les professionnels marocains du BTP au Salon mondial Batimat

Promotion des matériaux de construction marocains à l'export

07/11/2019

Le Maroc prend part depuis lundi à une nouvelle édition du Salon mondial du bâtiment (Batimat), qui se tient du 4 au 8 novembre courant au parc des expositions de Villepinte dans la banlieue parisienne.

Le Maroc participe à ce salon, considéré comme un rendez-vous incontournable des acteurs internationaux du bâtiment et la plus grande vitrine du monde pour les équipements de construction, matériels et services, avec un pavillon où sont représentées une quinzaine d'entreprises.

Le pavillon du Maroc est aménagé par la Fédération des industries des matériaux de construction (FMC), en partenariat avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

La participation du Maroc a pour objectif la promotion des matériaux de construction marocains à l'export à l’échelle internationale, le Salon Batimat étant une plateforme internationale de rencontre des représentants du secteur du bâtiment et de la construction venant d’Afrique, d’Asie et d’Europe.

En effet, le Salon, qui se tient tous les deux ans, réunit jusqu'au 8 novembre courant, les acteurs internationaux du monde de la construction. L'exposition est divisée en 7 secteurs: gros oeuvre, menuiserie et fermeture, finition et décoration, matériel et outillage, gestion durable des bâtiments, informatique et services aux entreprises.

"En partenariat avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), nous avons aménagé un pavillon de qualité avec une quinzaine d'exposants marocains représentant différentes filières du BTP (le bois, le marbre, la céramique, les nouvelles technologies, les constructions en bois", a déclaré à la MAP, Abdellatif Lakhlioui, directeur délégué de la Fédération des industries des matériaux de construction (FMC), soulignant que les industriels marocains ciblent tout particulièrement le marché africain car beaucoup de prescripteurs africains participent à ce salon, mais aussi le marché européen sachant que des entreprises membres de la FMC participant à ce salon font de l'export vers l'Europe, notamment dans les secteur du marbre et du bois.

De son côté, Fouad Benzakour, secrétaire général de la FMC et directeur général d'une entreprise marocaine de céramique, a indiqué que les professionnels marocains du BTP ciblent à travers leur participation à ce salon "le contact avec l'ensemble des acteurs du monde du bâtiment".

Il a également souligné que la Fédération, qui participe à cet événement très important où différents secteurs d'activités sont représentés (marbre, acier, béton…), “souhaite que ce salon soit une réussite pour les professionnels marocains".

Créé il y a une soixantaine d'années, le Salon mondial Batimat constitue un rendez-vous important des professionnels de la construction et de l’architecture. Il est connu pour promouvoir et dévoiler en avant-première les innovations auprès des décideurs du marché international. Pour cette édition, 1.700 exposants sont présents et le Salon s'attend à accueillir 270.000 visiteurs.