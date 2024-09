Les professionnels du textile marocain en mission de prospection commerciale à Barcelone

18/09/2024

Une délégation d'entrepreneurs marocains du secteur textile-habillement effectue, les 18 et 19 courant, une mission commerciale à Barcelone pour prospecter les opportunités d'affaires et examiner les moyens de renforcer les relations économiques bilatérales.



Organisée par la Confédération de l'industrie textile, cette mission vise à permettre aux entreprises industrielles espagnoles de textile-habillement de nouer des relations commerciales avec leurs homologues marocaines, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Le programme comprend des présentations sur les opportunités d'investissement offertes par le Maroc et sur la coopération transfrontalière entre les deux pays, ainsi que des rencontres B2B destinées à établir de futurs partenariats, selon la même source.



La mission prévoit également des visites d'usines textiles dans la région de Barcelone et des rencontres avec des acteurs économiques et institutionnels locaux, ajoute-t-on.



Cette mission est organisée en collaboration notamment avec la Chambre de Commerce espagnole à Tanger, l'Association marocaine des industries de textile et de l'habillement (AMITH) et le Centre régional d'investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.