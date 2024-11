Les professionnels des fruits rouges en conclave à Agadir

11/11/2024

La cinquième édition de la "Morocco Berry Conference" se tiendra, le 14 novembre à Agadir, à initiative de la Fédération interprofessionnelle marocaine des fruits rouges.



Cet événement réunira les leaders de l'industrie des fruits rouges du Maroc et de plus de 30 pays pour une journée riche en savoir-faire, innovations et collaborations stratégiques, indique un communiqué des organisateurs.



Cette rencontre qui rassemblera plus de 500 participants, dont 200 internationaux, vise à propulser le Maroc en tant que leader mondial des fruits rouges, tout en offrant des opportunités aux communautés agricoles locales et en promouvant des pratiques agricoles durables, a fait savoir la même source.



"La Morocco Berry Conference" offrira un panorama global des meilleures pratiques, des innovations technologiques et des stratégies commerciales adaptées aux réalités de chaque marché, rapporte la MAP.



Ce conclave prévoit également des sessions sur les tendances du marché, des avancées en matière de durabilité, de sélection variétale, de technologie et de gestion des opérations.



Plus de 50 entreprises exposeront leurs dernières innovations technologiques dans un espace permettant aux visiteurs de découvrir des solutions à la pointe pour optimiser leur production et garantir une agriculture respectueuse de l’environnement.



Plusieurs sujets seront abordés tels que la réduction de la consommation d'eau et l’optimisation des chaînes d'approvisionnement, deux défis majeurs pour la filière.



Acteur majeur du marché mondial des fruits rouges avec une croissance soutenue de son secteur des fruits rouges, le Maroc s'est positionné parmi les plus grands exportateurs mondiaux (5e place mondiale pour l’export des myrtilles), rappelle la même source.



Le pays représente actuellement environ 10% des exportations mondiales de fruits rouges, une part en constante augmentation grâce aux efforts d'innovation et à une production respectueuse de l’environnement.



En 2023, le Royaume a exporté plus de 200.000 tonnes de fraises, framboises et myrtilles générant plus de 600 millions de dollars de recettes.

Ce secteur stratégique est un pilier de l'économie agricole marocaine, créant des milliers d’emplois et soutenant les revenus de nombreuses familles rurales.