Les produits du terroir marocains, vedettes des "Rencontres de la diplomatie culinaire France-Maroc"

06/10/2024

La diversité des produits du terroir marocains a été mise en avant, samedi à Puteaux (région parisienne), lors de la 4ème édition des "Rencontres de la diplomatie culinaire France-Maroc".



Cet évènement, qui a pour ambition notamment de mettre en valeur les liens historiques et de fraternité entre le Maroc et la France autour des valeurs du partage et de la convivialité, a transporté les visiteurs dans un voyage de saveurs et de savoir-faire culinaire marocain.



Ainsi, une variété de produits était exposée dans les stands aménagés pour l'occasion, dont des produits alimentaires et cosmétiques, des plantes aromatiques et médicinales, des huiles essentielles, des articles de maroquinerie, ainsi que des habits traditionnels.



"Ces rencontres célèbrent la richesse et la diversité de notre terroir, à travers une variété de produits, présentés par une trentaine d'exposants, tous originaires du Maroc", a déclaré à la MAP Naïma Sifer, présidente de l’Association "Les Rencontres de la diplomatie culinaire", initiatrice de l'évènement.



"Ce rendez-vous est bien plus qu'une simple exposition, mais aussi un lieu d'échanges, de partage d'expertises et de découvertes", a-t-elle dit, précisant que les bénéfices de l'évènement seront reversés à des œuvres caritatives, reflétant la volonté de l'Association d’allier gastronomie et solidarité.

"L'idée est de promouvoir aussi les valeurs de solidarité, à travers le culinaire et la gastronomie", a-t-elle souligné.



Pour Amina Boutaleb, une exposante de produits artisanaux de Fès, cet événement représente "une belle opportunité" de faire découvrir aux visiteurs, marocains ou français, la richesse des patrimoines artisanal et culinaire du Royaume.



Chaque pièce, a-t-elle dit, est le fruit d’un savoir-faire ancestral, transmis de génération en génération, et témoigne de l'authenticité et la passion des artisans qui les ont créés.