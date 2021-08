Les produits alimentaires agricoles et maritimes ont la cote à l’ export

Les exportations agro-alimentaires enregistrent de bonnes performances au début de la saison en cours

06/08/2021

Les bonnes nouvelles se multiplient du côté du secteur agricole. Après l’annonce d’une campagne céréalière 2020-2021 plus que satisfaisante, marquée par une forte hausse de la production (221%), le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts évoque cette fois-ci la bonne conduite des produits alimentaires agricoles et maritimes à l’export.



En dépit d’un contexte international difficile caractérisé notamment par les effets de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), le Département dirigé par Aziz Akhannouch reste confiant quant à l’évolution du niveau des exportations de ces aliments à l’étranger.

Dans un communiqué, publié mercredi 4 août, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts a fait état de bonnes performances des exportations des produits alimentaires agricoles et maritimes en début de la saison agricole en cours.



D’après les données recueillies par le ministère, entre le 1er septembre 2020 et le 27 juillet 2021, les exportations de fruits et légumes frais ont atteint près de 2 millions de tonnes (MT) contre 1,88 MT durant la campagne précédente à la même date.



Les exportations de ces aliments se sont ainsi accrues de 5%, si l’on en croit la note du ministère que détaille la MAP.

Selon la même source, les exportations d'agrumes ont de leur côté affiché une hausse de 3% (+22% pour les clémentines) par rapport à la campagne précédente.



Ainsi, avec une situation commerciale favorable sur les marchés de destination, les ventes d’agrumes ont totalisé un volume de plus de 537.000 tonnes, a indiqué le ministère de l’Agriculture.



En augmentation de 6% par rapport à la campagne précédente, les produits maraîchers ont surfé sur la même tendance, enregistrant un volume exporté de 1,44 MT.



Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts a dans son communiqué fait savoir que la croissance a été particulièrement marquée pour certains produits comme les poivrons et les piments dont les ventes à l’export ont bondi de +20%.



Tout comme les fruits rouges dont les myrtilles, les framboises et les fraises qui ont enregistré des hausses respectives de +29%, +13% et +8%.



Il est à souligner qu’avec 323.000 tonnes exportées, entre le 1er janvier et le 27 juillet 2021, les exportations des produits agricoles transformés (hors sucre et préparations) ont connu une progression de 2% par rapport à la même période de l'année écoulée.



Quant aux exportations de produits de la pêche, les chiffres du ministère montrent qu’elles ont accusé un recul de 9% en volume et enregistré une augmentation de 15% en valeur durant la même période. Ce, en comparaison avec la même période de l'année dernière.