Les produits agricoles marocains à l’honneur au "Fruit Logistica" de Berlin

07/02/2025

Les produits agricoles marocains et leurs diversités ont été mis en avant mercredi au parc des expositions de "Messe Berlin", à l'occasion de la 32ème édition du Salon "Fruit Logistica", qui a ouvert ses portes mercredi dans la capitale allemande.



Le Maroc est à sa 24ème participation à cet événement, l’un des plus grands salons mondiaux dédiés aux produits frais, qui accueille chaque année près de 66.000 visiteurs issus d’environ 145 pays.



Le pavillon du Maroc, organisé par Morocco Foodex, regroupe 28 stands de professionnels de l’agro-industrie, venus exposer la diversité des produits agricoles marocains. Il accueille également des acteurs du conditionnement des fruits et légumes ainsi que du secteur de la logistique, représenté notamment par le Pôle portuaire et logistique de Tanger Med, rapporte la MAP.



S’étalant sur 726 m2, le pavillon marocain met en avant la richesse de l’offre exportable du pays à travers une large gamme de produits agricoles (agrumes, primeurs, fruits rouges, pommes, avocat, grenade ...etc).



La participation des exportateurs marocains de l’agro-industrie, aux côtés des représentants des fédérations professionnelles du secteur, leur offre non seulement des opportunités commerciales, mais aussi l’occasion de s’informer sur les nouvelles tendances du marché international et les dernières avancées technologiques dans le domaine des fruits et légumes.



"Fruit Logistica" est le salon international de référence pour le commerce des produits frais. Organisé chaque année début février à Berlin, il rassemble les principaux acteurs de l’industrie, des producteurs aux détaillants, en passant par les prestataires de services, et constitue une plateforme privilégiée pour découvrir les dernières innovations, produits et services du secteur.



L’événement couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la consommation, englobant des segments clés tels que les produits frais, les machines et technologies, ainsi que la logistique.



En plus de ces segments majeurs, "Fruit Logistica", dont la 32e édition se tient jusqu'à ce vendredi sous le thème "Connexions fructueuses", met en avant des thématiques tournées vers l’avenir, notamment l’agriculture intelligente (Smart Agri), et s’attache à explorer des solutions pour les défis globaux auxquels font face les filières agricoles.