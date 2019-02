Les problèmes de peau de Kim Kardashian

16/02/2019

Elle ne s'en est jamais cachée, Kim Kardashian souffre de problèmes de peau. Elle a beau être la plus célèbre des influenceuses de l'Amérique, la belle brune souffre de psoriasis depuis des années, comme elle le révélait dans son émission L'Incroyable Famille Kardashian. Désormais, Kim Kardashian parle régulièrement en toute transparence de sa maladie, et semble décidée à trouver une solution pour en finir avec.

Et justement, Kim Kardashian a posté récemment une curieuse vidéo dans sa story Instagram du jour... La star de la télé-réalité a expliqué à ses followers s'être procurée un remède asiatique afin de lutter contre son psoriasis. "Je suis super désespérée à cause de mon psoriasis, donc je suis allée voir un herbaliste chinois", a expliqué la mère de famille de 38 ans tout en filmant une boisson à la couleur et la composition pour le moins étranges.

"Je dois boire ça deux fois par jour et c'est vraiment dégueulasse. Espérons que ça marche. Je verrai dans six semaines", a ajouté l'épouse de Kanye West. Et si la star de télé-réalité est restée évasive quant à la mixture de sa boisson, c'est visiblement parce qu’elle-même ne sait pas de quoi elle est composée puisque le curieux mélange a été spécialement concocté pour elle. Kim Kardashian s'est ensuite prise en photo allongée dans son lit, les cheveux tirés en arrière et sans maquillage, avec d'étranges taches noires et marron sur le visage. De taches qui - que ses fans se rassurent - ne sont pas du psoriasis mais de la pommade aux herbes pour soigner sa maladie. Résultats dans six semaines donc...