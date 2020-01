Les prix des produits alimentaires poursuivent leur trend haussier à l’échelle mondiale

La forte reprise des prix des huiles végétales a fait grimper l'indice de la FAO à son niveau le plus élevé des cinq dernières années

11/01/2020 Alain Bouithy

Les prix des produits alimentaires ont poursuivi leur tendance haussière au cours du mois de décembre 2019, si l’on en croit l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Selon l’agence spécialisée du système des Nations unies, ils ont augmenté pour le troisième mois consécutif, « alors qu'une forte reprise des prix des huiles végétales a fait grimper l'indice de la FAO des prix des produits alimentaires à son niveau le plus élevé des cinq dernières années », a-t-elle relevé.

En effet, il ressort des chiffres publiés récemment par l’organisation que l’indice de la FAO des prix des produits alimentaires a atteint en moyenne 181,7 points au cours de ce mois, ce qui correspond à une hausse de 2,5% depuis novembre et le niveau le plus élevé depuis décembre 2014, a-t-elle souligné.

« Pour l'ensemble de l'année 2019, l'indice, qui indique les variations mensuelles des prix internationaux des produits alimentaires, a atteint en moyenne 171,5 points, soit environ 1,8% de plus qu'en 2018 et toutefois 25% de moins que son taux record de 2011 », a relevé l’agence FAO dans un communiqué.

A souligner que l'indice de la FAO des prix des produits alimentaires a connu un accroissement de 9,4% depuis novembre, représentant ainsi une hausse pour le sixième mois consécutif.

Selon les explications de l’agence onusienne, « la dernière hausse a une fois de plus été guidée par les prix de l'huile de palme, encouragée à la fois par une forte demande, surtout dans le secteur des biocarburants, et par l'inquiétude face à la contraction des approvisionnements ».

La FAO a toutefois précisé qu’en dépit de la hausse de décembre, qui a également touché les huiles de soja, de tournesol et de colza, les chiffres analysés montrent que « le sous-indice des huiles végétales a atteint au cours de 2019 sa moyenne annuelle la plus basse depuis 2007 ».

En détail, l’organisation a noté que l'indice de la FAO du prix du sucre a augmenté de 4,8% depuis novembre, en raison notamment de « l'augmentation des prix du pétrole brut qui a encouragé les raffineries de sucre à recourir davantage à la canne à sucre pour la production d'éthanol, avec pour effet de réduire la disponibilité du sucre sur le marché mondial », a-t-elle expliqué.

En ce qui concerne l’évolution de l'indice de la FAO des prix des produits laitiers, les données statistiques font état d’une hausse de 3,3% ce mois-ci, « soutenue par le prix du fromage qui a augmenté de près de 8% malgré la réduction des disponibilités à l'exportation depuis l'Union européenne et

l'Océanie ».

S’agissant des variations observées au niveau de l'indice de la FAO des prix des céréales, les conclusions des analyses de l’agence onusienne montrent qu’il a affiché une hausse de 1,4%.

L’accroissement de l’indice serait « essentiellement guidé par le prix du blé et ce, malgré la demande croissante d'importation depuis la Chine et les problèmes logistiques que la France a connus du fait des incessantes manifestations dans le pays », a soutenu la FAO relevant toutefois que les cotations des prix du maïs et du riz sont restées globalement stables au cours de cette période.

Quant à l'indice de la FAO des prix de la viande, il a atteint en moyenne 191,6 points en décembre, soit un niveau plutôt stable par rapport à sa valeur révisée en novembre, a-t-on fait remarquer dans le communiqué.

Selon la même source, le sous-indice a clôturé l'année avec 18% de plus qu'en décembre de l’année 2018, « du fait de la hausse des cotations de la viande de porc provoquée à la fois par la forte demande d'importation de la part de l'Asie et par la demande interne d'avant les fêtes de la part de l'Union européenne et du Brésil ».