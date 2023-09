Les prix à la production des industries manufacturières en petite hausse à fin juillet

L’indice des prix a progressé de 0,8% par rapport au mois de juin 2023, selon le HCP

03/09/2023

Selon les données recueillies par le Haut-commissariat au plan (HCP), l’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» est ressorti en hausse pour le deuxième mois consécutif en juillet 2023.



Il « a enregistré une hausse de 0,8% au cours du mois de juillet 2023 par rapport au mois de juin 2023 », a en effet annoncé l’organisme public dirigé par Ahmed Lahlimi Alami.



Il est important de noter que l’indice des prix à la production de ce secteur connaît une évolution en dents de scie depuis quelques mois, alternant des hausses aux mois de janvier (0,3%), février (0,4%), mars (0,2%) et avril (0,3%), une baisse en mai (0,2%) et de nouveau une hausse en juin dernier (0,2%).



L’évolution observée en juillet dernier s’explique par la hausse des prix de 2,9% de l’«Industrie chimique», de 0,9% des «Industries alimentaires», de 1,1% de la «Fabrication de boissons», de 0,2% de la «Métallurgie», a indiqué le Haut-commissariat dans une note d’information relative à l'indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM) du mois de juillet 2023.



Selon les explications de l’institution chargée de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, cette augmentation est aussi la résultante de la hausse des prix de 0,3% de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique» et de 0,1% de la «Fabrication des machines et équipements».



Dans sa note d’information qu’il vient de rendre publique, le Haut-commissariat indique en outre que la progression des prix provient également de la baisse de 0,7% de l’«Industrie du textile», de 0,1% de la «Fabrication d’équipements électriques» et de 0,3% du «Travail du bois».



A titre de rappel, la hausse enregistrée au cours du mois de juin résultait de celle observée au niveau des prix de la «Métallurgie» (1,2%), de la «Fabrication d’équipements électriques» (0,4%), de l’«Industrie d’habillement» (0,3%) et de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique» et de la «Fabrication des machines et équipements» (0,1%).



Dans sa précédente note d’information, le Haut-commissariat l’avait également justifiée par la baisse de 0,2% des prix enregistrée au niveau des «Industries alimentaires».



Quant à la baisse observée en mai dernier, la seule enregistrée à ce jour, elle avait été attribuée au recul de 3,1% des prix de la «Métallurgie», de 0,5% de la «Fabrication d’équipements électriques» et de 0,3% de l’«Industrie automobile»; ainsi qu’à la hausse de 0,1% des prix des «Industries alimentaires», de 0,5% de l’«Industrie d’habillement» et de 0,2% de l’«Industrie du textile».



Soulignons par ailleurs que les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois de juillet. Une tendance également observée durant les mois précédents.



Alain Bouithy