Les préparatifs vont bon train pour la réussite du 9ème Congrès national de la Chabiba Ittihadia

13/06/2022

La Chabiba ittihadia a tenu, samedi dernier au siège central du parti à Rabat, les réunions de trois commissions nationales issues de la Commission préparatoire du 9ème Congrès national.



A cette occasion, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a rendu une visite aux participants aux travaux de ces réunions, les incitant à œuvrer dans le sens de réussir cette étape, tout en leur rappelant que la direction du parti ne ménagera aucun effort, tant matériel que moral, pour que le 9ème Congrès de la Chabiba soit couronné d’un plein succès.



Dans son intervention, Driss Lachguar n’a pas manqué de souligner que «l’importance ne réside pas dans la présence au sein des structures mais surtout dans l’action efficiente, le fait de véhiculer le discours ittihadi, de défendre les principes, les valeurs progressistes, ainsi que les principales questions de la jeunesse marocaine, particulièrement dans ce contexte général de ces développements accélérés».



Prenant la parole, le Secrétaire général de la Chabiba ittihadia, Abdellah Sibari, a indiqué que « les réunions des commissions ont connu un large débat, au cours duquel les participants représentant l’ensemble des régions du Maroc ont fait montre d’un enthousiasme profond et d’une volonté forte afin que l’étape du Congrès soit une réussite à tous les niveaux.



Abdellah Sibari a fait part notamment de la discussion responsable entreprise par la commission de la résolution organisationnelle, se rapportant aux prochaines modalités organisationnelles répondant à la réalité, aux aspirations et aux responsabilités de la jeunesse marocaine, comme la révision des méthodes de recrutement, des catégories visées et de leurs âges, des canaux d’adhésion… ».



Pour ce qui est des travaux de la commission des relations extérieures, ils ont été dédiés à examiner et évaluer les participations de la Chabiba aux forums et congrès internationaux. De même que les membres de cette commission ont tenu à louer les efforts entrepris par les différentes délégations de la Chabiba dans la défense de la cause nationale contre les ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc.



En ce qui concerne la commission des médias, les participants ont appelé à la réorientation des médias de la Jeunesse ittihadie, surtout dans cette conjoncture marquée par les développements technologiques accélérés et les réseaux sociaux.



A noter que plusieurs propositions ont été faites lors de cette commission des médias dont l’idée de faire sortir de nouveau la publication de la Chabiba ittihadia.



Il y a lieu de souligner en dernier lieu la pleine mobilisation des membres desdites commissions décidés à réussir le Congrès national de sorte à ce que ce conclave soit à la hauteur de la place occupée par la Chabiba comme l’un des affluents essentiels du parti, une force politique, de suggestion et d’encadrement de la jeunesse marocaine.



Ci-dessous les membres de ces trois commissions :



Commission de la résolution organisationnelle :

Coordonnateur : Fathallah Ramdani

Vice-coordonnateur : Ali Haboub

Rapporteur : Yassine Abdellaoui

Vice-rapporteur : Abdelilah Mouatamid



Commission des médias et de l’action associative :

Coordonnateur : Anas El Yamlahi

Rapporteur : Hajar Oumoussa

Commission des relations extérieures :

Coordonnateur : Ayoub El Hachmi

Vice-coordonnateur : Hind Leksiouer

Vice-coordonnatrice adjointe : Kajmoula Boussif

Rapporteur : Wiam Hamid



H.T