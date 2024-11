Les premières Journées du Patrimoine et de l’Environnement, du 7 au 10 novembre à El Jadida

03/11/2024

La Fondation Sdaiki organise, du 7 au 10 novembre courant à El Jadida, la première édition des Journées du Patrimoine et de l’Environnement, sous le thème "20ème anniversaire de l’inscription de la place-forte de Mazagan d’El Jadida au patrimoine mondial de l’Unesco, quels résultats ?".



Selon un communiqué de la Fondation, cet événement, qui se tiendra à l’Espace de la Mémoire Historique de la Résistance et de la Libération à El Jadida, s’inscrit dans le cadre de ses activités visant à préserver l’esthétique de la ville d'El Jadida et renforcer son rayonnement, faisant savoir que ces Journées sont organisées en partenariat avec le Haut-Commissariat aux Anciens Combattants de la Résistance et aux membres de l'Armée de Libération, l’Association Inmaa pour le Développement Durable et l’Association culturelle nouvelle.



Coïncidant avec le 39ème anniversaire de la glorieuse épopée de la Marche Verte, le 20ème anniversaire de l’inscription de la place-forte de Mazagan d’El Jadida au patrimoine mondial de l’Unesco, et le Centenaire de l’inauguration des sièges de la Poste et des douanes d’El Jadida, la première édition de ces Journées portera le nom de feu Haj Mohamed Sdaiki, pour le rôle important qu'il joua dans la préservation du patrimoine de la région, et au service de l’intérêt général, précise la Fondation.



Aussi, un prix portant son nom, est créé à cette occasion "Prix Mohamed Sdaiki pour les Beaux-Arts au service de l’intérêt général" en récompense des actions au service de la cité, à travers l’esthétique, indique le communiqué, faisant état également du lancement du Label "Nécessaire à l’environnement urbain" pour la préservation de la biodiversité au sein de la ville.



"Les intervenants marocains et étrangers, traiteront des volets, historique, sociologique, juridique, littéraire, du patrimoine et de l’environnement, ainsi que du rôle du Conseil d’État français dans la protection de l’environnement, et du fond d’archives d’El Jadida en France", souligne Ahmed Sdaiki, président de la Fondation SDAIKI, cité par le communiqué.



En parallèle de l’événement, un partenariat avec l’association MAMMA pour la préservation du patrimoine, sera signé, ainsi que la récompense de la meilleure photo sur El Jadida.