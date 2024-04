Les poules rougissent en fonction de leurs émotions

Elles peuvent piquer un fard quand elles ont la "chair de poule": une équipe de chercheurs de l'Inrae a constaté que les émotions faisaient aussi rougir les poules et cette découverte offre une nouvelle piste pour évaluer le bien-être animal.



Les poules ont "des rougissements plus ou moins importants en fonction de leur état émotionnel", rapporte l'Institut national pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) dans un communiqué mardi citant une étude publiée dans la revue Applied Animal Behaviour Science.



C'est grâce à un logiciel d'imagerie et à 18.000 clichés de six poules de race Sussex étudiées sous toutes les coutures pendant trois semaines que les chercheurs de l'Inrae ont pu distinguer des nuances de rougissement chez cette espèce de gallinacés réputés pour leur pondaison.



Au sein d'un verger du Val de Loire, l'équipe de l'Inrae a pu constater que face à des vers de farine, les poules rougissaient mais qu'elles devenaient écarlates lorsqu'elles vivaient une expérience négative comme la capture.

Dans un contexte de repos, leur peau apparaît beaucoup plus claire.



Partant de ces constats, l'équipe de recherche de l'Inrae a isolé 13 poules pour les habituer à la présence d'un humain pendant cinq semaines. Par comparaison à d'autres poules, les chercheurs ont pu observer que le groupe soumis à l'expérimentation arborait une face plus claire, "traduisant un état plus calme" en présence de cet être humain.



"Cet indice peut indiquer une perception plus positive de la présence humaine, par rapport aux poules non habituées à l'homme, et peut constituer un nouvel outil pour évaluer le bien-être animal", avance l'Inrae dans son communiqué.



Ces recherches ouvrent d'autres pistes pour l'équipe de recherche de l'Inrae qui souhaite explorer les corrélations de ces rougissements avec d'autres expressions des poules comme le mouvement des plumes sur leur tête.



Les chercheurs aimeraient aussi comprendre les éventuels sens de ces rougissements entre poules, notamment lors des interactions de domination ou de subordination.