Les potentialités économiques du Royaume présentées aux entrepreneurs azerbaïdjanais

11/07/2019

L’ambassade du Maroc à Bakou a organisé, mardi, un dîner de travail au profit d’une cinquantaine d’entrepreneurs, en majorité des femmes membres de l’Association pour le développement de l’entrepreneuriat féminin en Azerbaïdjan (AQSIA), afin de leur présenter les potentialités économiques dont regorge le Royaume.

Ces entrepreneurs, issus de domaines aussi variés que le textile, l’agroalimentaire, le tourisme, l’immobilier, l’industrie pharmaceutique, ont été invités par l’ambassade dans le cadre de la promotion de la destination Maroc en tant que partenaire pour l’Afrique, indique un communiqué de l’ambassade du Royaume.

S’exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc, Adil Embarch, a présenté les potentialités économiques du Royaume et les réformes entreprises sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans tous les domaines, autant politique, social qu’économique.

Le diplomate a également rappelé le choix de l’ouverture sur le monde qu’a fait le Maroc, soulignant que le Royaume dispose du plus grand réseau d’accords de libre-échange et d’un accès libre à plus d’un milliard de consommateurs, rapporte la MAP.

M. Embarch a, en outre, présenté les différents secteurs économiques du Maroc notamment le tourisme, l’industrie automobile et aéronautique, le textile et habillement, l’offshoring et l’industrie pharmaceutique, rappelant la stratégie énergétique nationale et les avancées du Royaume en matière des énergies renouvelables.

Evoquant l’importance stratégique du port Tanger-Med dans le panorama logistique du Maroc et qui est devenu aujourd’hui le plus grand port à la fois en Afrique et en Méditerranée en termes de capacité, le diplomate a mis en exergue le leadership du Royaume et le rôle que jouent les entreprises marocaines en Afrique.

Par la suite, M. Embarch a invité les participants à se rendre au Maroc pour signer un accord de coopération avec l’Association des femmes chefs d’entreprise du Maroc (AFEM), indique la même source.