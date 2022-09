Les places sont particulièrement chères au sein du Onze national

15/09/2022

Ce n’est pas gagné d’ avance

"La concurrence sera rude" entre les joueurs pour assurer leur place dans la liste finale des Lions de l'Atlas participant à la Coupe du monde Qatar 2022, ont estimé des cadres techniques nationaux. Si le sélectionneur national Walid Regragui a maintenu l'ossature de l'équipe nationale, la liste rendue publique lundi est marquée par le retour à la tanière de Hakim Ziyech, Younes Belhanda, Badr Benoun et Abdessamad Zelzouli, outre la convocation, pour la première fois, de l'attaquant du club italien de Bari (Serie B), Walid Cheddira. Elle comporte également cinq joueurs évoluant à la Botola Pro D1 et représentant les clubs du Wydad et du Raja de Casablanca en plus de la Renaissance Berkane. Dans ce contexte, le cadre technique Abdelghani El Otmani a indiqué que la liste préliminaire de l'équipe nationale a connu plusieurs modifications, mais elle comporte les principaux piliers, tels que Yassine Bounou, Roman Sais, Achraf Hakimi, Soufian Boufal, Soufian Amrabat, Amin Harith, Ayoub Al Kaabi et Azzedine Onahi, tandis que d’autres joueurs n’ont pas été convoqués, à l’instar de Ayman Barkok et Sofian Chakla. Il a relevé le retour de certains joueurs, en particulier Hakim Ziyech, Younes Belhanda et Badr Benoun, en plus de joueurs talentueux évoluant en Botola, notant que la concurrence sera rude entre les joueurs pour assurer leur place dans la liste finale. Poursa part, l’entraîneur Redouan El Haimer relève que Walid Regragui a réhabilité le championnat national, en faisant appel à plusieurs joueurs des équipes du Wydad et Raja Casablanca et de la RS Berkane, qui ont signé un bon parcourslors des compétitions de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe de la Confédération. Il a ajouté que la liste a été marquée par le retour de certains joueurs qui avaient eu des soucis avec l'ancien sélectionneur, notamment Hakim Ziyech et Younes Belhanda, notant que Regragui est venu pour redonner confiance à l'équipe nationale en créant la complémentarité et l'entente. Le technicien Yousef Mrini a de son côté souligné que le nouveau sélectionneur national a maintenu les piliers de la sélection nationale et a fait appel à Ziyech et Belhanda, ainsi qu’à Walid Chdira et Abdelhamid Sabiri. Il a fait remarquer que le public s’interroge sur l’absence de Abderrazak Hamdallah de cette liste, estimant que le buteur du championnat saoudien est susceptible d’apporter un plus à l’équipe nationale. Le nouveau sélectionneur national, Walid Regragui a indiqué lundi lors d’une conférence de presse qu’il a établi une liste de 31 joueurs pour pouvoir observer le maximum d’éléments avant la Coupe du Monde pour pouvoir juger leur niveau et déterminer qui mérite de défendre les couleurs nationales.