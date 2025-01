Les perspectives de la coopération dans le domaine de la pêche au centre d’entretiens maroco-omanais

20/01/2025

Les perspectives de coopération dans le domaine de la pêche ont été au centre d’un entretien entre la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche Maritime, Zakia Driouich, et l’Ambassadeur du Sultanat d’Oman au Maroc, Khalid Ben Salem Bamkhalif.



Lors de cette rencontre, Mme Driouich a salué les relations privilégiées qui unissent le Maroc et le Sultanat d’Oman, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Sultan Haitham ben Tariq Al Said, réitérant l’attachement du Maroc à renforcer les liens d’amitié et de coopération avec le Sultanat.



Rappelant les ambitions communes des deux pays pour développer des projets structurants dans le secteur de la pêche maritime, Mme Driouich a réaffirmé l'engagement du Maroc à approfondir son partenariat économique avec Sultanat d’Oman, avec un accent particulier sur les opportunités et les potentialités qu’offriraient le Royaume, en matière de ressources halieutiques.



Les échanges ont porté sur plusieurs axes prioritaires, notamment le renforcement de la coopération technique et scientifique, à travers des échanges sur la gestion durable des pêcheries, la recherche océanographique et l’utilisation des technologies modernes de surveillance maritime, ainsi que le développement de l’aquaculture à travers des programmes de formation et des échanges de capacités en aquaculture durable.



Les discussions ont également abordé la nécessité d’encourager les investissements notamment dans les infrastructures portuaires et la transformation des produits halieutiques et le renforcement des échanges commerciaux des produits halieutiques. Ainsi, les deux parties ont convenu d’organiser des événements culturels communs et la mise en place de jumelages éducatifs dans le secteur de la pêche maritime.



Le Sultanat d’Oman a confirmé sa participation à la 7ᵉ édition du Salon Halieutis 2025, suite à l’invitation de la Secrétaire d’Etat Chargée de la Pêche Maritime. Cette participation constituera une occasion privilégiée de renforcer les relations bilatérales et de développer de nouvelles opportunités de coopération dans le secteur halieutique.