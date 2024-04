Les performances de la diplomatie marocaine mises en exergue lors d’un colloque à Rabat

28/04/2024

Les performances de la diplomatie marocaine, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont été mises en exergue, vendredi à Rabat, par d’anciens diplomates qui ont souligné plus particulièrement la pertinence de l’initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique.



Initiée par le Club diplomatique marocain, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, sous le thème "Initiative atlantique de SM le Roi, pilier du développement et de la sécurité en Afrique", cette rencontre a été l’occasion pour les intervenants de passer en revue les réformes pionnières entreprises par SM le Roi et leur impact considérable sur la diplomatie marocaine.



Dans la foulée du soutien constant au plan marocain d’autonomie considéré comme la solution la plus crédible et la plus réaliste pour mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain, de nombreux pays continuent d'ouvrir des consulats dans les villes de Laâyoune et de Dakhla, a relevé le président du Club diplomatique marocain, Taieb Chaoudri, à l'ouverture de ce colloque organisé à l'occasion du 68ème anniversaire de la Journée nationale de la diplomatie.



En plus de ces acquis, des puissances mondiales tiennent de plus en plus à renforcer leurs relations avec le Maroc et signent des accords bilatéraux prévoyant des investissements et des échanges commerciaux et industriels couvrant l’ensemble du territoire du Royaume, y compris les provinces du Sud, a-t-il ajouté.



Parmi les autres succès de la diplomatie marocaine, M. Chaoudri a évoqué la présidence du Maroc du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies, une première pour un Etat arabe ou africain, ce qui est une reconnaissance internationale des droits politiques, économiques, sociaux et culturels dont jouissent les citoyens marocains.



Il s’agit également d’une reconnaissance du rôle pionnier du Maroc en matière de consolidation de ces droits dans les forums internationaux avec une approche de développement visant à créer des opportunités d'emploi et à atteindre la prospérité économique, a-t-il noté.



Sur le plan intérieur, M. Chaoudri a relevé que le Maroc est devenu un pôle de stabilité et de sécurité dans la région, attirant des flux considérables d’investissements étrangers et des fonds souverains des pays frères et amis, convaincus du sérieux et de la crédibilité des institutions marocaines.



Pour sa part, l’ancien diplomate Mohamed Belmahi a souligné qu'afin de concrétiser les orientations de l’initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique, sur fond d'un ordre mondial en gestation, il est nécessaire d’adopter une feuille de route permettant une mise en œuvre raisonnée de cette importante initiative.



"Cette initiative, a-t-il estimé, est un accélérateur de l’histoire du Maroc, à même de consolider plus rapidement et durablement le positionnement géopolitique et géoéconomique du Royaume en tant que puissance régionale agissante".



L’initiative Royale représente une nouvelle grille de lecture géopolitique, géoéconomique, géostratégique et géo-maritime de l’Atlantique africain, a souligné, quant à lui, le professeur Miloud Loukili.



Cette initiative est née d’un travail de fond qui a été mené par le Souverain depuis déjà plusieurs années, a-t-il ajouté, notant que la vision de SM le Roi est une vision imminemment géopolitique et géostratégique.



Organisé chaque année pour marquer la date d'anniversaire de création du ministère des Affaires étrangères, le 26 avril 1956, ce colloque vise à célébrer les réalisations et les avancées des diplomates marocains concernant diverses questions nationales. C’est aussi l’occasion de revenir sur les réformes entreprises dans le Royaume.