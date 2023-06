Les pays de la Coalition internationale contre Daech réunis à Riyad

09/06/2023

Les travaux de la réunion ministérielle de la Coalition internationale contre Daech, ont débuté, jeudi à Riyad, avec la participation de 85 pays et organisations partenaires, dont le Maroc.

Le Maroc est représenté à cette réunion par l'ambassadeur de SM le Roi en Arabie Saoudite, Mustapha Mansouri, et le directeur des Affaires globales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Ismail Chekkouri.

La réunion vise à échanger des points de vue entre les pays participants concernant les événements et les développements rapides qui se déroulent dans la région, dans le but de parvenir à des mesures au service de la sécurité régionale et internationale.

Elle devrait également discuter de la coopération entre les pays de la Coalition et de la coordination internationale contre Daech, en particulier sur le continent africain, du développement de la menace terroriste au Moyen-Orient et dans d'autres régions, ainsi que de la poursuite de la coordination pour l'anéantir.

Prennent également part à cette réunion, notamment, le Secrétaire d'Etat américain, des ministres des Affaires étrangères et des représentants de l'Union européenne, de Grande-Bretagne, des pays du Conseil de coopération du Golfe, de Turquie, d'Egypte, d'Irak et du Maroc.

Plusieurs organisations participent également à la réunion, dont l'Union européenne, la Ligue arabe, l'Organisation internationale de police criminelle "Interpol", l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord "OTAN" et la Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD).

Il est prévu que certains pays annoncent des aides financières à ceux faisant face aux menaces terroristes.

Riyad avait annoncé une aide de 500 millions de dollars au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, dont les bénéfices iront aux réfugiés syriens, irakiens et d'autres, ayant été touchés par les attaques terroristes de Daech.

Il est également prévu que les ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis, de France, d'Arabie Saoudite, d'Egypte et du Qatar se réunissent en marge des réunions de la Coalition contre Daech, pour élaborer une feuille de route afin de sauver le Liban et organiser rapidement l'élection présidentielle.

La Coalition internationale contre Daech a été formée en 2014. Ses 85 membres se sont engagés à affronter l'"EI" sur différents fronts, à démanteler ses réseaux et à faire face à ses ambitions mondiales.

En plus de sa campagne militaire en Syrie et en Irak, la Coalition s'est engagée à détruire l'infrastructure économique et financière de Daech, à empêcher le flux transfrontalier de combattants terroristes étrangers, à soutenir la stabilité et à rétablir les services publics de base dans les zones libérées.