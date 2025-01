Les participants à la 16 ème édition du Rallye “Africa Eco Race” font escale à Dakhla

Les participants à la 16ème édition du Rallye "Africa Eco Race", qui relie Monaco à Dakar, sont arrivés samedi après-midi à Dakhla, avant de reprendre lundi leur course vers la Mauritanie.



Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, en partenariat avec l’Association Sahara Marocain des Rallyes, cette manifestation sportive, qui se déroule du 28 décembre au 12 janvier, compte plus de 500 participants issus de 27 pays, qui prennent part aux catégories moto, auto, quad, camion et SSV (véhicules utilitaires tout-terrain).



Sur une distance d'environ 6.000 km, les concurrents traversent durant 15 jours de compétition les déserts du Maroc et de la Mauritanie, avant de rejoindre Dakar, précisément le Lac Rose, où se dérouleront les compétitions de la dernière étape.



L'étape du Maroc est l'une des plus importantes de l'Africa Eco Race, avec un parcours reliant Tanger aux provinces du Sud du Royaume sur cinq étapes, entre Tanger et Tarda (Errachidia) sur 755 Km, Tarda et Tagounite (Zagora) sur 357 km, Tagounite et Touizgui (Assa-Zag) sur 547 km, Touizgui et Laâyoune (507 km), et Laâyoune à Dakhla (500 km).



Dans une déclaration à la presse, le coordinateur général du Rallye, Anthony Schlesser, a souligné que cette escale à Dakhla permet aux participants de prendre le temps de se reposer et de se préparer aux prochaines étapes. M. Schlesser s’est également félicité de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé à Dakhla, notant que les participants à cette course ont exprimé leur admiration pour les atouts naturels dont regorgent les provinces du Sud du Royaume.



Les épreuves de cette compétition se déroulent sous forme de courses de régularité sur des parcours comprenant des pistes roulantes légèrement ensablées, mettant ainsi en valeur l'endurance, la fiabilité et les compétences de pilotage des participants.



Pour des raisons de sécurité, chaque véhicule est équipé d'un système de suivi par satellite permettant leur géolocalisation et doté d’une fonction phonie pour appeler ou être appelé par les PC course.



Selon les organisateurs, ce Rallye tout-terrain est une véritable aventure humaine, vu qu'il plonge ses participants dans une ambiance typique, sur des pistes inédites faisant la part belle au pilotage, au cœur de paysages inoubliables.