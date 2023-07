Les parlementaires africains réitèrent à Rabat leur respect de la souveraineté des pays africains et de leur intégrité territoriale

10/07/2023

Les présidents des commissions des Affaires étrangères des parlements africains ont réitéré, vendredi à Rabat, leur respect de la souveraineté des pays africains et de leur intégrité territoriale, et ce en clôture du colloque parlementaire africain sur ''la coopération parlementaire africaine face aux défis lancinants''.



Dans une déclaration finale à l'issue de ce colloque, ils ont aussi exprimé leur attachement infaillible aux valeurs de démocratie et du pluralisme, soulignant le rôle important des parlements africains en faveur de la promotion du développement durable dans tout le continent.



Ils ont, à ce propos, appelé les parlements africains à ''assumer pleinement leur responsabilité en tant que mécanismes de communication et de concertation à même d'unifier les peuples d'Afrique'', estimant que ''l'action commune des gouvernements ne suffit pas à elle seule pour prémunir le continent contre la fragilité sécuritaire''.



Les présidents des commissions des Affaires étrangères aux parlements africains ont également exprimé leur volonté à rester toujours mobilisés en faveur de la consolidation de l'action parlementaire africaine commune, saluant la Chambre des représentants pour son organisation de cet événement important.



Outre les présidents des commissions des Affaires étrangères des parlements africains, ce colloque de deux jours a mis en présence des experts et des chercheurs avec au menu de la discussion trois principaux sujets, à savoir ''la contribution parlementaire en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique'', ''les défis en matière de sécurité alimentaire en Afrique'' et ''le rôle des commissions des Affaires étrangères dans la consolidation de la coopération panafricaine''.



Le colloque s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire ainsi que de l'engagement du Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la promotion de la coopération et de la solidarité en Afrique.