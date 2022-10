Les pantins à la solde d’Alger rompus à une pratique ignominieuse

07/10/2022

Derrière ce terme générique «enfant soldat», se cache une dure réalité. Qu’ils soient témoins des conflits ou forcés d’y prendre part, ces enfants et adolescents sont avant tout des victimes réduits à la servilité, violentés, exploités et parfois abusés sexuellement … Privés de leurs droits et de leur enfance, ils subissent les lourdes conséquences physiques et psychologiques de cet enrôlement.



Le polisario, qui a installé ses bases dans le sud de l'Algérie, recourt systématiquement à l’utilisation des mineurs de moins de 18 ans comme « enfants soldats qu'il entraîne, qu’il revêt d'uniformes militaires et qu’il dote d'armes létales » pour les incorporer ensuite à sa milice armée ou pour les utiliser dans des actions de propagande telles que le dénommé programme «vacances en paix». Il s’agit là du constat principal établi par des participants au «Congrès international de psychologie sociale», organisé du 5 au 8 octobre à Buenos Aires. Lors d’une conférence programmée dans le cadre du congrès sous le thème «Le problème des enfants soldats : un défi pour le droit humanitaire de la guerre», l’expert en relations internationales Adalberto Agozino, a souligné que depuis des années, diverses organisations humanitaires internationales et des journalistes indépendants dénoncent, avec photos et vidéos à l’appui, la présence d'enfants soldats dans les rangs du polisario, «face à une indifférence totale des autorités onusiennes et européennes».



Selon, les estimations de certaines ONG qui ont fait du terrain in situ, entre 4.000 et 5.000 enfants âgés entre 12 et 18 ans - sans parler des 7–11 ans - ont été enrôlés par le polisario, pour servir de combattants, de cuisiniers, de porteurs ou encore de messagers. Tous ont été arrachés à leurs familles et certains déportés vers différents pays pour subir des formations sur le maniement d’armes à feu et d’explosifs. Il s’agit d’une catégorie qui a quitté l'école primaire et qui n'a pas la possibilité de poursuivre un cursus secondaire. Le seul cadre qui lui est offert est celui des structures du mouvement séparatiste. Ceux qui sont proches des dirigeants et de leurs réseaux tribaux et clientélistes ont, eux, le privilège de poursuivre leur scolarité dans des établissements algériens jusqu'au baccalauréat avant de bénéficier d'aides et de bourses en Espagne ou encore à Cuba pour des études supérieures.



Pour Adalberto Agozino, l’enrôlement des enfants par le polisario est l’un «des crimes humanitaires les plus aberrants, car il touche des enfants sans défense et des familles impuissantes». «Parce que si elles refusent de participer aux activités de propagande du polisario, elles subissent des représailles de toutes sortes, y compris la privation de nourriture, d'autres produits de première nécessité et de médicaments», explique-t-il, avant de pointer du doigt les conséquences psychosociales sur ces enfants.



En effet, lorsque les enfants sont exposés à plusieurs reprises à un stress traumatique au cours de leur développement, cela impacte leur santé mentale et physique et provoque notamment un trouble de stress post-traumatique ainsi que de graves changements de personnalité. Dans certains cas, les enfants soldats sont contraints de prendre des drogues qui peuvent modifier leur tempérament et avoir un impact négatif sur leur personnalité. Des cas alarmants de fistules et de mutilations physiques existent également, bien que les principales séquelles restent d'ordre psychologique.



Adalberto Agozino dénonce dans ce contexte «l'impunité internationale dont jouissent les dirigeants du polisario et le gouvernement algérien» à telle enseigne qu'ils se sont autorisés la présence d'un enfant soldat parmi la délégation qui a accompagné, en janvier 2022, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, M. Steffan de Mistura lors de sa première visite dans les camps de Tindouf.



Pour l'Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés (AIDL), une ONG française chargée de la défense des droits de l'Homme et des libertés publiques, «il s'agit d'un crime international qui nécessite des poursuites et un suivi internationaux à l'encontre de toutes les personnes impliquées».



Interrogé par M24 sur la possibilité de voir un jour le polisario et son mentor l’Algérie traduits devant la justice internationale à cause de leurs violations des droits des enfants, Adalberto Agozino a été catégorique : « Oui, bien sûr, non seulement il est possible, mais c’est un devoir. La procédure devrait être spécifiquement appliquée à ceux qui ont des responsabilités militaires au sein du polisario, car ce sont eux qui sont responsables du recrutement des enfants soldats».



L’Ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale avait, lui aussi, déclaré que le groupe séparatiste armé et l’Algérie sont co-responsables de l’enrôlement des enfants des camps de Tindouf. «Ils sont par conséquent coupables de crime de guerre», a-t-il précisé, lors de son intervention dans le cadre du Colloque International organisé par la Commission Nationale du Droit International Humanitaire, sous le thème «la protection des enfants pendant les crises humanitaires».



M. Hilale avait également illustré ses propos par des photos et des vidéos authentiques montrant l'entraînement militaire auquel sont assujettis les enfants de ces camps par le polisario. Il a montré les similitudes dans les techniques d'entraînement, d’embrigadement et d’endoctrinement à la violence armée utilisées par le polisario et les groupes terroristes tels que Daech et Al-Qaida. Il a, en outre, mis en exergue les différences entre le destin pacifique et prometteur qui s’offre aux enfants sur les bancs des écoles au Sahara marocain et celui de violence et de terrorisme auquel le polisario prépare les enfants des camps de Tindouf dans le désert algérien.



Pour sa part, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a déclaré, à l’occasion de l’inauguration au Maroc du premier centre académique dédié à la recherche sur le phénomène des enfants soldats, que «l’embrigadement des enfants, forcé par le polisario et encouragé par l’Algérie, dans les camps de Tindouf, alimente l’instabilité en Afrique du Nord et dans le Sahel». Il a également indiqué que le Maroc appelle aussi à mettre fin à l’impunité des personnes responsables du recrutement et de explitation criminelle d’enfants et d’autres violations graves.



Mehdi Ouassat