Les organisations onusiennes prédisposées à s'associer avec le G77 pour réaliser les aspirations des pays en développement

Sous la présidence du Maroc

27/01/2022

Plusieurs organisations onusiennes ont fait part, mercredi à Vienne, de leur disposition à s'associer avec le G77+la Chine sous la présidence marocaine, pour aider les pays en développement à réaliser leurs aspirations et à relever les défis imposés par la pandémie de la Covid-19.



A l'issue de la cérémonie de passation de présidence du chapitre de Vienne du G77 entre l'ambassadeur du Costa Rica Alejandro Solano Ortiz et l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc Azzeddine Farhane, de nombreux directeurs généraux et secrétaire exécutifs d'organismes onusiens ont pris la parole pour faire part de leur engagement à raffermir la coopération avec le Groupe durant la présidence marocaine.



Ainsi, le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), Muller Gerd a souligné que le Maroc est un partenaire important et exemplaire de l’ONUDI, relevant que l'Organisation soutiendra la présidence du G77+la Chine dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, durant son mandat.



L'ONUDI est prête à continuer sa forte coopération avec le Groupe du G77+la Chine pour permettre aux pays en développement de se remettre de l’actuelle crise de la pandémie de la Covid-19, de faire face aux changements climatiques, d’accéder au marché global et de construire le pont entre les pays en développement et les pays développés afin de renforcer la coopération internationale, a-t-il ajouté.



De son côté, le directeur général de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA), Raphael Mariano Grossi, s'est dit convaincu que "le Maroc qui a présidé la 64ème session de la Conférence générale de l’Agence saura forger le consensus pour donner plus de visibilité au Groupe du G77+la Chine".



Le Groupe du G77+la Chine est un véritable relais de l’Agence pour identifier les priorités des pays en développement, a-t-il poursuivi, notant que l’Agence est prête à soutenir les membres du Groupe pour se rétablir des incidences de la crise liée au Covid-19.



Le directeur exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO), Robert Floyd, a quant à lui, estimé que la feuille de route présentée par le Maroc est une "bonne base de travail qui pourrait conduire à des résultats concrets". La nouvelle direction de la CTBTO œuvrera, durant cette année, à avoir au moins 5 nouvelles ratifications au traité d’interdiction complète des essais nucléaires, a-t-il fait savoir, assurant le groupe du plein soutien du secrétariat provisoire de l’Organisation pour l’accomplissement de ses objectifs.



Pour sa part, la directrice exécutive de l'Office des Nations unis à Vienne (ONUV) et l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime (ONUDC), Ghada Waly a affirmé que les deux Offices sont prêts à s'associer à nouveau avec le G77+la Chine, sous la présidence du Maroc, pour défendre les intérêts et les priorités des pays en développement.



Le Groupe du G77+la Chine a toujours été un fervent partisan du multilatéralisme et un défenseur des intérêts des pays en développement, a-t-elle indiqué, estimant que cela en fait une voix irremplaçable du monde en développement.

La voix et le poids du Groupe est plus importante que jamais, en raison de la situation sans précédent liée au Covid-19, a-t-elle soutenu.



Par ailleurs, les présidents du Groupe africain (l’ambassadeur représentant permanent de l’Égypte), du Groupe Asie-Pacifique (l’ambassadeur représentant permanent du Bangladesh), et du GRULAC (l’ambassadeur représentante permanente du Salvador) à Vienne, ont pris la parole au nom de leurs groupes régionaux respectifs pour féliciter le Maroc à l'occasion de son choix comme président du chapitre de Vienne du G77 et l’assurer de leur total soutien pour la mise en œuvre de ses objectifs.



Le président du Groupe Arabe à Vienne, l’ambassadeur représentant permanent du Qatar Soltan Mansour, s’est également exprimé pour présenter les félicitations du Groupe Arabe au Maroc et l’assurer de son plein soutien pour l’accomplissement de sa mission.



Plusieurs autres ambassadeurs et délégations ont pris la parole durant cette cérémonie de passation pour exprimer leur plein soutien au Royaume pour sa présidence du Groupe G77+la Chine, notamment le Pakistan, le Paraguay, la Jordanie, la Chine, la Tunisie, le Singapour, l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Chili, le Venezuela, le Brésil, Cuba, la Syrie, les Philippines, l’Équateur et la Côte d’Ivoire.



Le Maroc a pris pour la première fois, mercredi, la présidence du chapitre de Vienne du G77, une consécration qui reflète la confiance et la crédibilité dont jouit le Royaume au sein des organisations internationales.



Le Groupe des 77 et la Chine est une coalition de pays en développement, conçue pour promouvoir les intérêts économiques et politiques collectifs de ses membres et créer une capacité de négociation accrue aux Nations Unies.



Créée par 77 pays, l’organisation s'est élargie pour compter désormais 134 États membres. Elle constitue une plateforme commune pour s’exprimer d’une seule voix pendant les négociations multilatérales.