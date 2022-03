Les opportunités du marché US au centre d'une rencontre de la CCIS Rabat-Salé-Kénitra

17/03/2022

Les opportunités économiques du marché des Etats-Unis ont été, récemment à Rabat, au menu d'une rencontre tenue par la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK), avec les membres de la Chambre de commerce américaine au Maroc (AmCham-Maroc).



Cette rencontre, initiée dans le cadre du cycle de conférences dédié à la diplomatie économique, a permis de débattre des différentes opportunités commerciales et d’investissements offertes entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis, rapporte la MAP.



L'accent a été également mis sur la tenue de l'Investment Forum prévu au mois de juin à Washington avec la participation de plus de 3.000 investisseurs issus de 79 marchés mondiaux. A cette occasion, le président de la CCIS-RSK Hassan Sakhi a insisté sur l’importance de cet évènement qui s’inscrit dans le cadre des initiatives de coopération internationale de la chambre visant à encourager les relations de partenariat avec les différentes Chambres de commerce étrangères présentes au Maroc.



Evoquant le choix des Etats-Unis pour le lancement de ces réunions mensuelles, M. Sakhi a indiqué qu'une telle démarche illustre la profondeur des relations historiques entre Rabat et Washington dans les divers domaines de coopération, lesquelles relations ont davantage été raffermies par la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara.



Il a à cet égard mis en avant le développement soutenu que connaissent les provinces du Sud du Royaume en termes d’investissement, comme en témoigne entre autres l’organisation du Forum d'investissement Maroc-Etats-Unis à Dakhla, rappelant d'autre part que l’accord de libre-échange maroco-américain, signé en 2006, a donné une forte impulsion aux échanges commerciaux bilatéraux.



La tenue de l’"Investment Forum" à Washington devrait constituer une réelle opportunité pour anticiper les opportunités d'investissement et d'exportation offertes par le marché américain, a-t-il fait observer.



Créée en 1966 par les dirigeants des entreprises américaines établies au Maroc ainsi que par des sociétés marocaines et multinationales, des associations professionnelles disposant de relations commerciales aux Etats-Unis, l’AmCham regroupe des membres représentant des domaines d'activité commerciale et financière très variés.