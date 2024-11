Les opportunités d'investissements dans le secteur agricole marocain mises en lumière à Londres

13/11/2024

L'importance et la diversité des opportunités d'investissements dans les secteurs agricole et agroalimentaire marocains ont été mises en lumière, mardi à Londres, à l'occasion d'une rencontre organisée par l'Agence pour le développement agricole (ADA).



Initiée en collaboration avec l'ambassade du Maroc au Royaume-Uni, cette manifestation a permis d'établir des passerelles entre des investisseurs britanniques potentiels et les représentants de l'ADA, de la filiale du Groupe CDG, MEDZ, ainsi que d’UK export finance (UKEF) et British international investment (BII).



Dans une allocution à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, a indiqué que le Maroc et le Royaume-Uni partagent un engagement en faveur de l'agriculture durable et sont d'ores et déjà partenaires en matière de sécurité alimentaire, assurant que cette collaboration dispose encore d'un potentiel de développement "très important", rapporte la MAP.



En plus de l'accroissement des volumes, des partenariats innovants entre les deux pays peuvent contribuer à une montée en gamme et à l'exportation de davantage de produits finis, en droite ligne avec la valorisation des produits agricoles visée par la stratégie "Génération Green 2020-2030", lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il précisé.



Tout en faisant remarquer que les deux pays disposent de saisons agricoles complémentaires, M. Hajoui a mis l'accent sur l'importance de l'innovation et de la technologie dans ce partenariat entre Rabat et Londres, afin de faire face aux défis climatiques, comme le stress hydrique.



Pour sa part, la directrice de l’agrégation et du partenariat au sein de l’ADA, Saida Ouarzane, a indiqué que depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'association entre le Maroc et le Royaume-Uni, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une "nette augmentation", notant que depuis 2021, le Royaume-Uni se positionne comme le 2e importateur à l'échelle internationale des produits agricoles marocains.



Dans le détail, la valeur des exportations agricoles marocaines vers le Royaume-Uni a atteint 5,5 milliards de dirhams en 2023, soit une croissance de 56% par rapport à 2021 et une multiplication par huit par rapport à 2010, a-t-elle poursuivi.



La rencontre s'inscrit dans la continuité de l'édition 2023 du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), où le Royaume-Uni avait été désigné comme pays à l'honneur, ouvrant la voie à la signature de deux mémorandums d'entente entre les deux pays, portant sur la coopération dans les domaines de la recherche scientifique, de la résilience au changement climatique, ainsi que dans le domaine de l'innovation agricole et de l'agritech.