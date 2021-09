Les opportunités d'investissement au Maroc présentées à des hommes d’ affaires chiliens

Les nombreuses opportunités d’investissement dans les domaines du tourisme, de l’agro-industrie et de la High-Tech au Maroc ont été présentées, vendredi à Santiago, à plusieurs hommes d’affaires chiliens, indique une source diplomatique marocaine.



L’homme d’affaires marocain Simon Haim Skira et la délégation l’accompagnant ont exposé à leurs homologues chiliens les atouts mis à la disposition des investisseurs étrangers par le Maroc pour faire fructifier leurs affaires et profiter du climat propice au business.



La rencontre organisée à la résidence du Maroc à Santiago par Mme Kenza el Ghali, ambassadeur du Royaume au Chili, a réuni une quinzaine de femmes et d'hommes d'affaires chiliens intéressés par les opportunités d’investissement au Maroc, notamment dans les domaines du tourisme, de l’agro-industrie et de la High-Tech, a précisé la même source.



M. Simon H. Skira a notamment informé ses interlocuteurs sur les nombreuses sociétés de renommée internationale qui ont vu leurs investissements prospérer au Maroc grâce au professionnalisme des différentes structures d’accueil et à l’offre d'investissement proposée aux entrepreneurs étrangers. Il est prévu que des missions économiques d’entrepreneurs chiliens soient organisées dans plusieurs régions marocaines pour constater de visu les opportunités offertes.



Parmi les hommes d’affaires chiliens présents à cette rencontre figurent Andrés Quilloff, patron de Guil Holding; Walter Helfmann, directeur exécutif du Groupe CIMA2; Berta Portnoy Kischinevzky, de la compagnie Royal Blue (Voyages et tourisme), Rodrigo Cáceres représentant de "Comercial Lo Vallador" (grossiste de fruits et légumes), ainsi que Victor Grimblatt, président de la Association de l’Indus