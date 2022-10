Les opportunités d'investissement au Maroc mises en avant à Trévise

21/10/2022

Les opportunités d'investissement offertes au Maroc, ainsi que son climat des affaires, ont été exposées devant des investisseurs italiens, lors d’un séminaire, organisé en marge de la 10ème édition du Festival maroco-italien de Trévise.



Les participants à cette rencontre, qui s'est déroulée en présence d'experts et d'universitaires marocains et italiens, ont salué les différentes réformes menées par le Royaume dans le cadre d’une politique dynamique visant à encourager et promouvoir les investissements étrangers et le développement des compétences de la jeunesse marocaine, rapporte la MAP.



Ils ont également évoqué l'intérêt porté par les investisseurs transalpins au marché marocain, qui offre de nombreuses opportunités dans différents secteurs.



"Cette manifestation a toujours consacré une place primordiale à la promotion du climat des affaires au Royaume, qui ne cesse de renforcer son attractivité, en tant que destination privilégiée des investissements étrangers et son positionnement sur l’échiquier africain’’, a déclaré à la MAP le président du festival, Abdallah Khazraji.



Le discours adressé vendredi par SM le Roi Mohammed VI devant le Parlement traduit l'intérêt particulier que porte le Souverain à la question de l'investissement, a-t-il souligné.

Le Souverain a mis l’accent, une nouvelle fois, sur le rôle de l’ensemble des composantes de l’écosystème de l’investissement, parmi lesquelles les banques, les administrations publiques, les entreprises, et les Marocains du monde, a poursuivi M. Khazraji.



Dans le même sens, le directeur de la Banque populaire en Italie, Abdelghani Bouanfir, a souligné que cette rencontre a été l’occasion de présenter les facilités et les incitations qu’offre le Royaume aux MRE et aux étrangers, indiquant que la promotion des investissements permettra de constituer un nouveau modèle de croissance économique qui crée la richesse et les opportunités d'emploi.



Dans ce cadre, le secteur bancaire aura un rôle clé, comme l'a souligné SM le Roi dans Son dernier discours, afin de soutenir les jeunes entrepreneurs, relève M. Bouanfir, notant que "le Maroc, passerelle incontournable entre l’Afrique et l’Europe, jouit de la stabilité politique, d’un climat d’affaires favorable et d’infrastructures routières, aériennes et portuaires de haut niveau".



Organisé par l'Association éponyme, en partenariat avec l'Association Ribat Al Fath, le Festival maroco-italien vise à mettre en exergue les réalisations accomplies au Maroc dans différents domaines, ainsi que la dynamique de développement que connaissent les provinces du Sud.