Les opportunités d’investissement à Dakhla présentées aux MRE établis à Strasbourg

La position géographique de la région lui confère le rôle de pivot et de plateforme d’échanges entre le Maroc, l’Europe et l’Afrique subsaharienne

16/07/2021

Les opportunités d’investissement à Dakhla ont été présentées aux potentiels investisseurs de la diaspora marocaine établis dans la région de l’Est de France, lors d’un webinaire organisé, récemment à l’initiative du consulat général du Royaume à Strasbourg.



Ce webinaire, organisé dans le cadre de la promotion économique du Maroc et notamment de ses provinces du Sud, en collaboration avec le Centre régional d’investissement (CRI) de Dakhla-Oued Ed-Dahab, avait pour objectif de présenter les opportunités de collaboration et d’investissement dans cette région, rapporte la MAP.



La rencontre virtuelle s’inscrit dans le cadre de la politique du Royaume qui entend donner une nouvelle dynamique à cette région en faisant de son chef-lieu, Dakhla, un centre économique reliant les autres régions du Maroc à l’Afrique subsaharienne, indique la représentation consulaire dans un communiqué.



Cet échange a connu la participation de Mounir Houari, directeur général du CRI de Dakhla-Oued Ed-Dahab, qui a présenté le Centre, ses leviers, les principaux avantages concurrentiels de la région et les opportunités d’investissement qu’elle offre, ajoute la même source.



Il a mis en relief la position géographique avantageuse de Dakhla qui lui confère le rôle de pivot et de plateforme d’échanges entre le Maroc et l’Europe via l’océan Atlantique, d’une part, et entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne via la Mauritanie, d’autre part.

Il a également souligné les potentialités économiques importantes, notamment dans les secteurs de la pêche maritime, l’agriculture, le tourisme et l'énergie, ainsi que le développement durable comme principe prioritaire dans l'activité économique avec un focus sur le projet de dessalement et les énergies renouvelables, précise la même source. M. Houari a présenté à ses interlocuteurs le grand projet du Port Dakhla Atlantique, qui devrait promouvoir les échanges commerciaux directs entre le Maroc et ses partenaires africains.



Selon le directeur du CRI, “une zone industrielle et logistique de 1.000 ha sera annexée à ce port, qui va permettre la création d’une zone de libre-échange. Celle-ci est ancrée dans la stratégie marocaine visant à consolider les partenariats et les échanges commerciaux Sud-Sud”.



Il est revenu également sur la mise en place de deux plateformes logistiques au niveau du poste frontalier d’El Guergarat et à Bir Guendouz de 34 ha chacune, qui vont permettre à la région “de se positionner comme une porte d’entrée vers l’Afrique et un grand hub d’échange”.



La présentation du directeur du CRI Dakhla a été suivie d'un échange avec les compétences marocaines de la région de l'Est de France sur des sujets concrets tels que le foncier, les niches d'investissements existantes, l'agriculture biologique, le tourisme médical et le rôle de relais qu'ils sont près de jouer pour promouvoir la destination Maroc en tant que hub d'attraction des investissements auprès des opérateurs économiques français.