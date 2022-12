Les opportunités d'affaires et d'investissement au Maroc au centre d'une rencontre à Mexico

18/12/2022

Des hommes d'affaires et des représentants de plusieurs régions du Maroc ont mis en avant, récemment à Mexico, les opportunités d'investissement et d'affaires offertes par le Royaume dans plusieurs domaines.



Lors d'une rencontre avec un groupe de responsables, d'investisseurs et d'hommes d'affaires mexicains, tenue en marge de la Semaine culturelle du Maroc au Mexique, l'accent a été mis sur les opportunités d'investissement offertes par le Royaume dans plusieurs domaines économiques et stratégiques.



Au cours de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, et de diplomates mexicains, des représentants de plusieurs régions du Royaume ont passé en revue les réalisations importantes dans le domaine des infrastructures routières et portuaires, notamment dans les provinces du sud, qui connaissent une dynamique vertueuse de développement, rapporte la MAP.



Ils ont, à cet égard, souligné que ces réalisations renforcent l'essor économique dans la région et permettent d'attirer davantage d'investissements étrangers dans les secteurs à haute valeur ajoutée, notant que le nouveau modèle de développement, qui aborde le développement dans une perspective stratégique globale et intégrée, permet de tirer parti du grand potentiel dans les domaines de l'industrie, de la pêche, des transports, de la logistique et des énergies renouvelables et d'améliorer le climat des affaires pour les investisseurs marocains et étrangers.



De leur côté, des hommes d'affaires mexicains représentant plusieurs secteurs économiques importants ont exprimé leur intérêt à explorer les opportunités d'investissement au Maroc, notamment dans l'agriculture, la production d'engrais, l'agro-industrie et les énergies renouvelables.



Ils ont affirmé leur disposition à effectuer des visites dans certaines régions du Maroc qui offrent de bonnes opportunités d'investissement, considérant que l'emplacement stratégique important du Royaume en tant que porte d'entrée vers l'Afrique, le monde arabe et l'Union européenne ainsi que la stabilité politique et sociale dont jouit le Maroc constituent des atouts indéniables pour développer et promouvoir les investissements étrangers.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres organisées par la délégation marocaine participant à la Semaine culturelle marocaine au Mexique avec des responsables et hommes d'affaires mexicains, qui ont porté sur le renforcement et l'examen des opportunités de coopération entre le Maroc et le Mexique dans divers domaines.



La délégation marocaine comprend notamment la présidente de l'Association des Régions du Maroc et présidente du Conseil de la région Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida, le président du Conseil de la Région Rabat-Salé-Kenitra, Rachid El Abdi, ainsi que des représentants de plusieurs conseils des régions du Royaume.