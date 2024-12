Les nouvelles autorités syriennes nomment un ministre des Affaires étrangères

23/12/2024

Les nouvelles autorités syriennes, issues de groupes rebelles ayant renversé le président Bachar al-Assad il y a près de deux semaines, ont annoncé avoir nommé samedi Assaad al-Chibani comme chef de la diplomatie du gouvernement chargé de la transition.



"Le commandement général annonce la nomination de M. Assaad Hassan al-Chibani au poste de ministre des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement syrien", ont indiqué les nouvelles autorités dans un communiqué.

"Il a rejoint la révolution syrienne dès 2011", selon le texte posté sur Telegram qui souligne qu'il a participé à la "fondation du Gouvernement du Salut".



Créé en 2017 dans l'enclave rebelle d'Idleb, dans le nord-ouest du pays, pour fournir des services aux populations coupées des infrastructures étatiques, ce gouvernement autoproclamé possédait ses propres ministères et autorités.

La majorité des nouveaux ministres sont issus de ce "Gouvernement du Salut".



Né en 1987 dans la région de Hassaké (nors-est), M. Chibani est diplômé de l'Université de Damas en littérature anglaise et d'un Master en sciences politiques et relations internationales.



Egalement connu sous le nom de Zaid al-Attar, il a notamment rencontré les délégations allemande et française qui se sont rendues à Damas cette semaine pour nouer des contacts avec les nouvelles autorités.



Vendredi, à l'issue d'une rencontre entre Ahmed al-Chareh, le nouveau dirigeant de la Syrie, et une délégation américaine, les nouvelles autorités ont dit vouloir contribuer à la "paix régionale" et construire des partenariats stratégiques avec les pays de la région.

Damas a également annoncé se tenir "à égale distance de l'ensemble des pays et des parties dans la région" et refuser "toute polarisation".