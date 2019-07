Les nouveaux ambassadeurs du Maroc au Qatar et au Mexique remettent leurs lettres de créance

01/08/2019 Libé

Le vice-Emir du Qatar, Cheikh Abdallah Ben Hamad Al-Thani, a reçu, lundi à Doha, Mohamed Setri qui lui a remis ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume au Qatar.

Cheikh Abdallah Ben Hamad Al-Thani a souhaité au diplomate marocain plein succès dans ses missions et aux relations entre le Maroc et l'Etat du Qatar davantage de progrès et de prospérité, a-t-on indiqué de source officielle.

Mohamed Setri a été reçu aux côtés des ambassadeurs d'Afghanistan, d'Australie et de Chine qui ont aussi remis leurs lettres de créance au vice-Emir.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfettah Lebbar, a été reçu lundi à Mexico, par le directeur du protocole diplomatique au ministère mexicain des Affaires étrangères, Juan Carlos Lara, à qui il a remis les copies figurées de ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur de S.M le Roi au pays des aztèques.

Lors de cette rencontre, Abdelfettah Lebbar a souligné l’importance qu'accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI au développement des liens d’amitié et de respect entre le Maroc et le Mexique.

Le diplomate marocain a souligné également l’intérêt qu'accorde le Maroc au renforcement des relations avec le Mexique et leur développement à travers une coopération renforcée dans plusieurs domaines aussi bien politique, économique que culturel.

Il a saisi cette occasion pour présenter quelques axes de coopération à développer afin de renforcer les relations bilatérales notamment dans les domaines économique et culturel.

Pour sa part, le responsable mexicain a exprimé la volonté et la disponibilité de son pays à développer les relations de coopération avec le Royaume du Maroc.

Lors de cette rencontre, Juan Carlos Lara et le diplomate marocain ont passé en revue les relations bilatérales et les moyens de raffermir davantage les liens entre les deux pays dans différents domaines.