Les notaires en congrès à Marrakech

07/03/2019

La première édition du congrès des notaires du Maroc se tiendra du 18 au 20 mars au Palais des congrès à Marrakech sous le thème «Le Royaume du Maroc et la coopération euro-africaine/le notariat, une force de proposition».

S'exprimant lors d’un point de presse dédié à la présentation de cet événement, mardi à Casablanca, le président du congrès des notaires du Maroc, Me Essaid Boujida a indiqué que le congrès sera marqué par la participation de notaires venant d’Afrique, d’Europe et du Maroc.

Il a expliqué que ce congrès est une contribution à améliorer la profession, à produire des idées nouvelles et à faire évoluer les textes et d'être une force de proposition pour les pouvoirs publics, soulignant que le programme porte notamment sur des workshop sur la réglementation des entreprises, la fonction du notaire.

Pour sa part, le président du Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc, Me Abdellatif Yagou, a affirmé que ce congrès est «une œuvre collective élaborée par des notaires dévoués pour la promotion de la citoyenneté et l'intérêt général». L’objectif est d'échanger, croiser les expériences, trouver les solutions, confronter les regards, et partager les interrogations entre universitaires, politologues, juristes et économistes, a-t-il dit.

Il a expliqué que ce congrès témoigne de l'évolution de deux continents évidemment distants géographiquement, mais qui partagent les mêmes inquiétudes, les mêmes contraintes et les mêmes besoins de la vie sociale moderne.

Autant de défis nationaux et internationaux à relever lors de ce congrès nécessitant rigueur professionnelle, expertise, éthique et responsabilité des notaires investis de leur mission de service public, car «le notaire accompagne chacun de nos concitoyens, chacune de nos familles, chacune de nos entreprises, mais aussi l'action de l’Etat».