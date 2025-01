Les négociations indirectes entre le Hamas et Israël ont repris à Doha

06/01/2025

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a confirmé samedi la reprise de négociations indirectes avec le Hamas au Qatar pour la libération des otages retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.



Le ministre a informé les parents de l'otage Liri Albag, dont une vidéo d'elle en vie a été diffusée samedi par le Hamas, "des efforts en cours pour libérer les otages, notamment la délégation israélienne partie vendredi pour des pourparlers au Qatar", a indiqué son bureau dans un communiqué. Il a ajouté que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait donné "des directives précises pour la poursuite des négociations".



Le Hamas avait annoncé vendredi que des négociations reprenaient à Doha en vue d'obtenir une trêve dans la bande de Gaza, précisant qu'elles porteraient notamment sur une "cessation complète des hostilités" entre Israël et le Hamas et le retrait des troupes israéliennes de Gaza.



En dépit d'efforts diplomatiques intenses menés sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, aucune trêve n'a pu être conclue depuis celle d'une semaine intervenue fin novembre 2023, qui a permis la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.



Des négociations ont eu lieu en décembre à Doha, mais le Hamas et Israël se sont accusés mutuellement de les enrayer.