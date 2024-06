"Les mots qu'elles eurent un jour" remporte le Grand Prix du FIDADOC 2024

13/06/2024

Le film "Les mots qu'elles eurent un jour" du réalisateur français Raphaël Pillosio a remporté le Grand Prix "Nouzha Snoussi" de la 15ème édition du Festival international du film documentaire d’Agadir (FIDADOC), qui a pris fin mercredi soir.



Lors de cette cérémonie de clôture, marquée par la présence d’une pléiade d’artistes, de cinéastes et de personnalités issues de divers horizons, le Prix spécial du jury a été également décerné à Ibrahim Nashat pour son film "Hollywood Gate" (Allemagne, Etats-Unis).



Pour ce qui est du Prix du premier long métrage, il est allé au film "Omi Nobu, l'Homme nouveau" (Cap Vert, Belgique, Allemagne), de Carlos Yrui Ceuninck.

Par ailleurs, deux mentions spéciales ont été attribuées par le jury aux films "Embodied Chorus" de Danielle Davie et Mohamad Moe Sabbat et "Life is beautiful" de Mohammed Jabaly.



Organisé du 7 au 12 juin dans la perle du Souss à l'initiative de l'Association de culture et d’éducation par l'Audiovisuel, ce rendez-vous cinématographique a offert l'opportunité aux cinéphiles gadiris et à tous les passionnés du cinéma du réel au Maroc de découvrir sur grand écran le meilleur du cinéma documentaire international.

Bouillon de culture

La 3ème édition de l'événement "Netlakaw f Ouezzane" (On se rencontre à Ouezzane) se tiendra, du 21 au 23 juin, l'occasion de mettre en lumière le patrimoine authentique de la ville et de la région.Placée sous le thème "L'amour d'Ouezzane nous unit, et son avenir nous concerne", cette édition propose un programme riche et varié, comprenant des conférences scientifiques, des tables rondes et des ateliers de travail, animés par une pléiade d'experts et d'acteurs de la société civile issus de la province d'Ouezzane et d'ailleurs.Cette édition sera marquée également par l'organisation d'un salon des produits du terroir et d'artisanat, l'objectif est de mettre en avant la diversité et la richesse des potentialités culturelles, patrimoniales et écologiques de la région, avec une visite guidée des ruelles, places et sites historiques de la médina d'Ouezzane, ainsi qu'aux espaces naturels environnants.La journée de clôture de l'événement sera marquée par une soirée artistique, ponctuée par des lectures poétiques, et des hommages qui seront rendus à plusieurs acteurs culturels, académiques et sociaux.