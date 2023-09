Les monuments historiques d’Azilal n 'ont pas subi de dommages graves

22/09/2023

Les monuments historiques de la province d’Azilal n'ont pas subi de dommages graves lors du séisme qui a frappé le 08 septembre plusieurs régions du Maroc, a indiqué le conservateur régional du patrimoine à Béni MellalKhénifra, Mohamed Choukri.



"Aucun dommage grave n’a été causé aux monuments historiques de la province d’Azilal à la suite du séisme d'Al Haouz", a assuré M. Choukri dans une déclaration à la MAP. Aussitôt après le tremblement de terre, la Conservation régionale du patrimoine a lancé une opération d'évaluation de l’état des monuments historiques au niveau des communes touchées de la province d'Azilal, a-til dit, ajoutant qu'aucun dommage grave n’a été constaté hormis quelques dégâts mineurs enregistrés sur certains sites et monuments.



Le séisme d'Al Haouz a toutefois impacté le bâti vernaculaire datant d’époques très lointaines, a-t-il relevé, soulignant que ces habitats sont connus pour leurs spécificités architecturales qui reflètent l’identité et l'histoire du Haut Atlas central. Ces habitats sont concentrés dans les communes d’Ait Oumdis, d'Aït Tamlil, de Fatouaka, d'Ait Boulli, d'Ait Bouguemez et d'Ait Abbas, a précisé M. Choukri, expliquant que la Conservation s'emploie à recueillir les données relatives au bâti vernaculaire impacté en vue de le sauvegarder et d’en faire un levier de développement local.