Les ministres arabes des AE saluent les efforts soutenus de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, pour défendre Al-Qods Acharif

24/04/2025

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont réaffirmé, mercredi, leur soutien au rôle du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la défense d'Al-Qods Acharif.



Dans une résolution sur "les développements dans la ville occupée d’Al-Qods et les violations israéliennes", adoptée par la 163ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, tenue au siège du Secrétariat général de l’organisation panarabe au Caire, les ministres ont salué les efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods.



Les membres du Comité ministériel arabe chargé de l'action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales dans la ville d’Al-Qods ont également exprimé le même jour, lors de leur 9ème réunion en marge de la session, l'importance du rôle du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et de l'Agence Bayt Mal Al-Qods. Ils ont aussi apporté leur appui à tous les efforts entrepris par le Comité en faveur de la Ville sainte et des Maqdessis.



Par ailleurs, les ministres arabes des AE ont félicité le Royaume du Maroc pour sa désignation en tant que facilitateur, aux côtés du Royaume de Belgique, du processus de négociations onusiennes relatif aux modalités et à la déclaration politique du Sommet social mondial, prévu du 4 au 6 novembre 2025 au Qatar sous le signe "Deuxième Sommet mondial pour le développement social".

Les ministres arabes ont appelé les Etats membres à soutenir les efforts déployés par le Maroc dans ce cadre.



La réunion ministérielle arabe a également examiné plusieurs dossiers politiques et socio-économiques, ainsi que les derniers développements des questions arabes et internationales, notamment en Palestine.



Les chefs de la diplomatie arabe ont également salué l'élection du Maroc à la présidence de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'Homme (GANHRI).

Les préparatifs du prochain Sommet arabe, prévu le 17 mai à Bagdad, ont été aussi à l'ordre du jour.



Le Maroc est représenté à cette réunion par une délégation conduite par l’ambassadeur du Maroc au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali, et comprenant notamment le chef de division des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Abdelali El Jahid, et le représentant permanent adjoint du Royaume auprès de la Ligue arabe, Hicham Ould Essallay.