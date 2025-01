Les ministres arabes de la Culture saluent les efforts de SM le Roi Mohammed VI en soutien à la cause palestinienne

17/01/2025

Les ministres arabes de la Culture ont salué, mercredi à Rabat, les efforts de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité d'Al-Qods, pour soutenir la cause palestinienne et les Palestiniens.



Dans le communiqué final ayant sanctionné les travaux de la 24e session de la Conférence des ministres chargés des Affaires culturelles dans le monde arabe, les ministres arabes se sont félicités des efforts du Comité d'Al-Qods Acharif, présidé par SM le Roi Mohammed VI, pour la protection et le renforcement de l'identité culturelle et du cachet civilisationnel de la Ville Sainte, à travers les réalisations de Bayt Mal Al-Qods Acharif, qui ont contribué à soutenir la résistance des Maqdessis.



Les ministres ont appelé l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), le ministère palestinien de la Culture et l'Agence Bayt mal Al-Qods, relevant du Comité Al-Qods Acharif, à l'élaboration d'un plan d'intervention urgent définissant, en premier lieu et de manière précise, les besoins en matière de renforcement de l'identité civilisationnelle et de préservation du patrimoine culturel et de la dignité des Maqdessis, ainsi que le soutien de leur résistance.



Ils ont insisté aussi sur la nécessité de mettre en place un plan de réseautage pour fédérer les actions de toutes les institutions concernées, et de définir les domaines d'intervention nécessaires selon des programmes bien ficelés et des délais précis.



Les travaux de cette 24e session, présidée par le Maroc en la personne du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ont été sanctionnés par l'adoption d'une proposition marocaine sur la création d'un forum arabe des industries culturelles et créatives, outre la création d'un groupement arabe pour négocier avec les grandes sociétés internationales du numérique afin de lutter contre les fake-news et les risques de radicalisation et de séparatisme dans l'espace numérique en mettant en avant les contenus numériques arabes.