Les ministres arabes de l'Intérieur et de la Justice font front contre le terrorisme

Signature de conventions concernant la lutte contre la traite des êtres humains, la piraterie maritime et le vol à main armée

06/03/2019

Les conseils des ministres arabes de l'Intérieur et de la Justice ont tenu, lundi à Tunis, une réunion conjointe dédiée à l'examen des conventions relatives aux domaines sécuritaire et judiciaire, ainsi qu'aux stratégies et décisions arabes ayant trait notamment à la lutte contre le terrorisme.

La réunion, à laquelle le Maroc était représenté par une forte délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a adopté plusieurs mesures et décisions qui seront soumises aux pays membres et organismes spécialisés en vue de leur mise en oeuvre, lit-on dans la déclaration finale de cette rencontre.

La réunion a été marquée également par la signature de conventions concernant la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, la piraterie maritime et le vol à main armée, ainsi que la réglementation du prélèvement et de la greffe d'organes et de tissus humains.

S'exprimant à l'ouverture de cette rencontre, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a mis l'accent sur les dangers qui guettent la région et qui sont particulièrement d'ordre sécuritaire, relevant que "le terrorisme reste la menace la plus grave" du fait de ses impacts sur la stabilité et le processus de développement dans divers pays.

Le patron de l'organisation panarabe a souligné que "des succès remarquables ont été réalisés ces dernières années en matière de lutte contre ce phénomène, ajoutant que "les peuples restent la première ligne de défense face à cette tumeur maligne".

Il a expliqué que les groupes terroristes veulent "briser la volonté" des peuples pour imposer leur hégémonie sur la société, relevant que malgré les défaites de Daech, il est impératif de rester vigilant face à la capacité des groupes terroristes à ordonner de nouvelles attaques.

Pour sa part, le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, a rappelé les défis arabes communs qui "requièrent l'adoption d'une approche globale alliant les aspects sécuritaires, économiques, juridiques et préventifs de manière à renforcer les mécanismes de lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la cybercriminalité, la traite des êtres humains, l'immigration illégale, la piraterie maritime et le vol à main armée.

De son côté, le ministre saoudien de l'Intérieur, le Prince Abdelaziz Ibn Saoud Ben Naif Ben Abdelaziz Al Saoud, président d'honneur du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, a souligné que la tenue de cette réunion conjointe témoigne de la qualité de coordination au niveau arabe.

La délégation marocaine présidée par le ministre de l'Intérieur est composée du wali directeur général des affaires intérieures, Idriss Jouahri, et du wali directeur de la coopération internationale au ministère de l'Intérieur, Mohamed Moufakir, aux côtés du secrétaire général du ministère de la Justice, Abdelilah Lahkim Bennani et du directeur des Affaires pénales et des grâces, Hicham Mellat.

Cette session a connu également la participation du préfet de police, directeur central de la police judiciaire, directeur du bureau d'Interpol à Rabat et président du bureau de liaison au Secrétariat général des ministres arabes de l'Intérieur, Mohamed Dkhissi, et le général de division, Abderrazak Boussif, directeur du Bureau arabe de protection civile et de secours.