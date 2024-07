"Les meutes" de Kamal Lazraq remporte le prix "Black Iris"

5ème Festival international du film d'Amman

16/07/2024

Le film marocain "Les meutes" de son réalisateur Kamal Lazraq a remporté le prix "Black Iris" du meilleur long métrage arabe, décerné à la clôture de la 5ème édition du Festival international du film d'Amman, organisée sous le thème "Raconte-moi".



Le film "Les lueurs d'Aden" de son réalisateur yéménite Amr Gamal a remporté le prix spécial du jury, tandis que l'artiste Abdellatif Mastouri a reçu le prix du meilleur acteur dans un premier rôle pour le film "Gangs". Le prix de la meilleure actrice a été décernée à Abeer Mohamed pour le film "Les lueurs d'Aden", alors que le prix "Black Iris" du meilleur film par vote du public est revenu au film jordanien "Inchaalah un garçon".



Dans la catégorie des longs métrages documentaires arabes, le film "Q" de sa réalisatrice libanaise Jude Chehab a reçu le prix "Black Iris" du meilleur film, alors que le prix du jury a été décerné au film "My Sweet Land" de sa réalisatrice jordanienne Sareen Hairabedian. Le cinéma marocain était en lice dans la catégorie des longs métrages arabes avec le film "Animalia" de Sofia Alaoui, et "Backstage", coréalisé par le Marocain Khalil Benkirane et la Tunisienne Afef Ben Mahmoud.



Dans la catégorie des courts métrages arabes, le cinéaste marocain Aymane Hammou a participé avec le film "Un agneau, un mouton et des corbeaux", tandis que dans la catégorie "Rendez-vous avec le cinéma franco-arabe", la réalisatrice marocaine Asma El Moudir a participé avec "La Mère de tous les mensonges", Faouzi Bensaïdi avec "Déserts" et Mamoun Rtal Bennani avec le film "Bye Bye Benz Benz".



D’après les organisateurs, cette édition vise à promouvoir les histoires et romans arabes, à soutenir le récit national et à transmettre les voix des cinéastes arabes au monde.

Au cours de ce Festival, 50 films en compétition ont été projetés dans diverses catégories, notamment des longs métrages narratifs arabes, des courts métrages arabes, des films internationaux et des documentaires.